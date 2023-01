‘ON JE SVE LUĐI, NE MOGU JA TO OPISATI’! Ivaniševića oduševio, a pogledajte što je prijatelj poručio Đokoviću

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Suradnja Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića donijela je novi veliki trofej u rukama srpskog teniskog asa. Đoković je 10. put osvojio Australian Open, sada ima 22 naslova u svojoj kolekciji na Grand Slam turnirima, čime se na vrhu vječne ljestvice izjednačio s Rafaelom Nadalom, a zajedno sa srpskim majstorom i njegovom obitelji, taj uspjeh slavio je i hrvatski teniski velikan čija je trenerska priča donijela novi veliki uspjeh u naletu 35-godišnjeg Beograđanina na terenu.

Poslije Đokovićeve nedjeljne pobjede u finalu protiv Stefanosa Tsitsipasa, sa 6:3, 7:6(4), 7:6(5) u tri sata dugom ogledu s grčkim igračem, Ivanišević je pred novinarima opisao svoje osjećaje i dojmove.

Poput Đokovića, koji je isticao veličinu ovog trofeja, takav pogled imao je i hrvatski teniski velikan, spominjući da se slaže sa stavom srpskog asa da se radi o najboljem naslovu u karijeri. Pamti se što se dogodilo lani, kada je bio deportiran iz Australije nakon što je sletio iako nije cijepljen protiv koronavirusa, a tadašnja pravila govorila su da je trebao biti. No, bili su tu i tjelesni problemi. Najviše brige izazivala je bolna zadnja loža.





Istaknuo pozitivnu ludost

“Ja cijelo vrijeme učim, a on je sve luđi i luđi”, rekao je Ivanišević pa dodao još koju o toj crti karaktera slavnog srpskog teniskog asa.

“To mogu sada reći, nema kraja ludilu, u pozitivnom smislu, čovjek je nevjerojatan. Ne mogu ja to opisati. Mislim da sam sve već vidio, ali onda vidiš i ovo, a vjerojatno ću vidjeti i još nešto novo. Nevjerojatno”, opisao je hrvatski teniski velikan što sve može majstor s kojim surađuje.

Ovaj uspjeh bio je poseban i zbog ozljede koje smo se dotaknuli, a riječ je o problemu sa zadnjom ložom zbog kakvog bi, smatra Ivanišević, 97 posto igrača odustalo od nastupa na Australian Openu nakon što je snimka pokazala ozbiljnost situacije.

Jedna od tema bila je i povijesna. Đoković se izjednačio s Nadalom u broju naslova na Grand Slam turnirima, borba se nastavlja s po 22 titule u rukama svakog tenisača.

“Ta borba između Španjolske i Srbije je kao u rukometnoj utakmici, trenutno je 22:22, a sada će biti zanimljiva godina”, istaknuo je Goran Ivanišević.

Puno priznanja i pohvala dolazi Đokoviću, a jednu od njih imao je Nick Kyrgios, Australac s kojim je sada u dobrim odnosima nakon što su ranije bili ‘zategnuti’.









Kyrgios na ovogodišnjem Australian Openu nije bio u akciji, ispriječila se ozljeda zbog koje je odustao neposredno prije početka turnira, a Đokovićev put pratio je sa strane.

Poslije pobjede srpskog teniskog asa, Australac je na Twitteru objavio riječi koje su odjeknule. Okružujući svoju poruku ’emojijima’, napisao je da će Đoković doći do 28 naslova na Grand Slam turnirima, i to bez puno mučenja, očekuje da će to ići lako…