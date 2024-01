Olujna Hrvatska pomela je teškog protivnika, ali ključ svega bio je potez iz sjene

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dobro je, Hrvatska se plasirala u polufinalu europske vaterpolske smotre. Kolikogod se pribojavala Grčke u ovoj presudnoj utakmici konačno je pokazala pravu sliku. Onu koju nismo vidjeli u utakmicama skupine u Dubrovniku.

Grci nisu nimalo bezazlen suparnik, a turbulencije naše momčadi u dosadašnjem dijelu prvenstva bile su opake. I postojao je zazor. I prije i tijekom dobrog dijela utakmice…

Konačnih 13-8 vjerno svjedoči kolika je bila dominacija naše momčadi u drugom dijelu utakmice. Odmah s početka valja reći. Ne bi Hrvatska ovu utakmicu relativno lagano dobila da je nije izvlačio u prvom dijelu izvanredan, sjajan, ma i nevjerojatan vratar Bijač. S desetak obrana, s prosjekom iznad 50 posto uspješnih intervencija Grke je doslovce izluđivao.

Baš je bio junak

Drugi naš ključni čovjek u ovome nadmetanju bio je Jerko Marinić-Kragić. Kada se nitko nije usudio on je preuzimao odgovornost. Kada su svi bili dobro pokriveni on bi se othrvao. Sa svoja četiri gola, sve u bitnim trenucima usmjerio je utakmicu u naš prostor.

Dobar dio utakmice naš izbornik Ivica Tucak bio je neuobičajeno nervozan, a upravo mu je tu nervozu smirio – Marinić-Kragić. Inače, sve je bilo totalno izjednačeno do 6-6. Naravno da nas je bilo strah. Zapravo, Grci su vodili 6-5 a onda je Hrvatska postigla impresivnih – osam pogodaka zaredom. Izgledao je to kao rapsodija, no klonimo se zasad velikih riječi.

Naša je reprezentacija samo napravila ono što se od nje, u najmanju ruku očekivalo. Plasirala se u polufinalu. Gdje će se sučeliti protiv nove, pomlađene Mađarske koja je u četvrtfinalu tek nakon „peteraca” rješila upornu i nelošu Srbiju. Hrvatska je u borbi za medalje. Samo podsjećamo, prvak Europe ide direktno na Olimpijske igre ovo ljeto u Parizu. Pa, hajdemo po to.