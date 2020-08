OLMOV GOL TREĆI U IZBORU UEFINE TEHNIČKE KOMISIJE! Izabrali ‘Top deset’ najljepših golova

Uefina tehnička komisija izabrala je Top 10 najljepših golova Lige prvaka ove sezone.

Iako još traje glasovanje za najljepši gol sezone Lige prvaka na stranicama UEFA-e ovaj izbor je naznaka kako bi glasovanje moglo završiti.

The UEFA Technical Observers have ranked their Top 10 goals of the 2019/20 #UCL season ⚽️🔝

What would be your 1, 2, 3? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/mAYIiTUoJU

