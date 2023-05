OLMO MOŽE RAZVESELITI DINAMO! Na stolu je jaka ponuda, evo što je bivši Plavi najavio

Ljubav Danija Olma prema Dinamu traje i nakon što je napustio Maksimir, španjolski reprezentativac koji igra za RB Leipzig to često voli isticati, a dok gleda prema opcijama za nastavak karijere, Olmo zagrebačkim Plavima uskoro može izaći ususret.

Olmov ugovor s njemačkim klubom koji mu traje do ljeta iduće godine, a u RB Leipzigu nadaju se produženju suradnje s ponudom koja je na stolu i koja je jaka jer bi, ako pristane, bivši dinamovac postao jedan od najplaćenijih igrača u svojoj momčadi.

Takvu informaciju donio je poznati njemački novinar Florian Plettenberg, suradnik tamošnjeg Sky Sporta, donoseći i kako stoje stvari dok Olmo važe što je za njega najbolje.

Njemački novinar otkrio je što mu je poručio bivši dinamovac. “Još uvijek razgovaramo. U idućih nekoliko tjedana ćemo sve znati”, bile su Olmove riječi.

Ponuda za produženje ugovora s RB Leipzigom nije nova. Zastupnici bivšeg aduta zagrebačkih Plavih primili su je prije nekoliko tjedana, kako tvrdi Plettenberg, ali Olmo s odlukom ne žuri.

Dobro upućen u zbivanja u Bayernu, njemački novinar tvrdi da bavarski velikan nije među zainteresiranima za dovođenje bivšeg dinamovca.

Update #Olmo: He told me about his future decision: „We are still in talks. In the next weeks we will know everything.“

His agency has received the final offer from RB weeks ago. They want to extend beyond 2024. He can become one of the top earners. Bayern is not in.… pic.twitter.com/vho47gEZZc

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 20, 2023