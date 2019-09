OLMO BRILJANTAN: Pogotcima odveo Furiju do nove pobjede!

Mlada španjolska nogometna reprezentacija savladala je Crnu Goru sa 2:0, u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a oba pogotka je postigao nogometaš Dinama Dani Olmo.

Olmo je oba pogotka zabio unutar deset minuta.

Prvo je u trećoj minuti iskoristio pogrešku crnogorske obrane i zabio za vodstvo, a onda je šest minuta kasnije zabio predivan gol i postavio konačan rezultat.

Olmo briljira u dresu mlade reprezentacije sada već u kontinuitetu, zabio je 6 golova u posljednjih 6 utakmica i pitanje je samo vremena kada će dobiti poziv i u A reprezentaciju.

Čini se da mu je ostanak u Dinamu ipak godio. S rješenim statusom može se potpuno posvetiti igri. Nadamo se da će Dinamo iskoristiti naredni period s Olmom u momčadi.

