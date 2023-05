OLIVER I BRAZZO ODLAZE U RAZLIČITIM RASPOLOŽENJIMA! Jedan Bayernu uzeo milijune, drugi ‘napao’ nasljedniku

Bavarski Hollywood ove sezone nadmašio je sam sebe, teško ćemo se sjetiti u kojem je klubu bilo toliko trzavica i između igrača i kod trenere i na posljetku među glavnim operativcima kluba.

Iako je Bayern šokantno osvojio naslov, na gol razliku ispred Borussije Dortmund, čitav niz trzavica, loših rezultata, u okvirima bavarskog giganta i ukupno loše atmosfere u i oko kluba, posla je na kraju došao dvojice direktora, Olivera Khana i Hasana Salihamidžića.

No dvojac koji je zadnjih godina drmao Bayernom, klub će napustiti u različitom raspoloženju pa će tako popularni Brazzo od Bayerna dobiti i lijepu otpremninu, dok se Khan naljutio na svog nasljednika u klubu.

Bayern celebrate their 1️⃣1️⃣th Bundesliga title in a row 😎 pic.twitter.com/BrVmAf8Cko

Brzo će se snaći

Salihamidžić je imao ugovor s Bayernom do ljeta 2026. godine pa će bavarski div Brazzi morati isplatiti između šest do osam milijuna eura, a i već se nazire novi velikan koji ga želi sportskog direktora.

Naime, Juventus, koji je isto imao dosta turbulentnu sezonu, trenutno je bez sportskog direktora i želio bi vratiti Hasana u Torino, u kojem je igrao četiri godine, a Tuttosport piše kako je to već gotova stvar, Salihamidžić samo treba riješiti stvari s Bayernom i posao ga čeka.

No Oliver Khan malo žustrije se rastao s klubom, a počasni predsjednik Bayerna Uli Hoeness poslije svega je rekao kako je dovođenje Kahna bila velika pogreška.

.@FCBayern‘s legendary CEO, @OliverKahn, was fired an hour after the team narrowly defeated @BlackYellow to win the #Bundesliga championship.#freekick442 | #OliverKhan | #BayernMunich pic.twitter.com/yqvx1gQFro

— FreeKick442 (@Freekick442) May 27, 2023