OGROMNO PRIZNANJE MATEU KOVAČIĆU! Izabran za najboljeg igrača Chelseaja: Sada se nalazi u društvu legendi!

Mateo Kovačić izabran je za najboljeg igrača Chelseaija u sezoni 2019./2020., objavio je londonski klub na svojim stranicama.

U izboru su glasovali navijači kluba, a hrvatski reprezentativac dobio je veliko priznanje našavši se uz legende poput Ruuda Gullita, Gianfranca Zole, Johna Terryja, Franka Lamparda, Didiera Drogbe i brojnih drugih koji su dobili ovu nagradu.

A deserved winner of the 2019/20 Player of the Season award!

Congratulations, Kova! 👏 #CFCAwards20

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2020