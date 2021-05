OGLASIO SE SPORTAŠ KOJI JE URINIRAO PO CRKVI I NAPAO SVEĆENIKOVU ŽENU! Srpkinja se jedva spasila, a evo što on kaže!

Autor: G.I.Š.

Danilo Adžić, član DPS-a Kotor i vaterpolist Primorca, našao se u neviđenom skandalu kada se u medijima počelo pisati kako je urinirao na crkvu Svetog Nikole u Kotoru i posvađao se s ženom lokalnog župnika.

Adžić koji je svojedobno igrao za Crvenu zvezdu i Partizan, negirao je navode crnogorskih medija da je sudjelovao u ovim radnjama ispred crkve u Kotoru .

“Želim još jednom ponoviti da naslovi i tekstovi u kojima se spominjem ovih dana ne odgovaraju istini i predstavljaju besramnu manipulaciju javnim mnijenjem”, rekao je Adžić.

Odrastao u Kotoru

“Odrastao sam u Kotoru i odgojen sam sa svim običajima i kulturom po kojima je ovaj grad prepoznat. Kršten sam u crkvi Svetog Nikole, u rodbinskoj sam vezi s obitelji oca Nemanje Krivokapića i nikada, ni u najluđim snovima, nisam mogao zamisliti scenarij u kojem sam optužen za gnusno djelo za koje me se tereti”, rekao je Adžić pa nastavio:

“Jasno mi je da je sve splet okolnosti, a medijski linč koji trpim ovih dana, sve demante potpuno obesmišljava. Neopravdano doživljavam velike neugodnosti, a optužbe na moj račun utječu na mene kao osobu, kao sportaša i kao Kotorana .”

Nije nacionalist

“Ja sam sportaš, a sportaš ne smije biti nacionalist. Student sam Pravnog fakulteta u Beogradu. Igrao sam za VK Crvena zvezda i VK Partizan. Uvjeren sam kako će sve moje kolege, sa studija ili sportskih klubova, potvrditi da me ne mogu zamisliti u ulozi u koju su me mediji prisilno gurali posljednjih dana. Jedino što me u svemu tome ohrabruje je činjenica da nitko tko me ikada upoznao ne može zamisliti da su ti navodi istiniti”, nastavio je Adžić, pa dodao:









“Moje iskustvo o gradu iz kojeg sam potekao i u kojem želim ostati, proturječi bilo kojoj vrsti diskriminacije ili vrijeđanja po bilo kojoj osnovi. Moje odrastanje, percepcija suživota na našem području ne daju mjesta uvredama i napadima, a ne bih ni komentirao neprimjerene postupke koji omalovažavaju jedan vrijedan sakralni objekt mog Kotora.”

Sreo se sa župnikom

“Nakon medijskih navoda, susreo sam se s ocem Nemanjom kojeg iskreno poštujem, i u prijateljskom razgovoru razjasnili smo splet nesretnih okolnosti koje su dovele do ove konstruirane priče”, rekao je o susretu sa župnikom vaterpolist Kotora pa nastavio:

“Želim još jednom ponoviti da naslovi i tekstovi u kojima se spominjem ovih dana ne odgovaraju istini i predstavljaju besramnu manipulaciju javnim mnijenjem. Nikad si takvo nešto ne bih dopustio zbog vlastitog dostojanstva, svoje obitelji, sporta kojim se bavim, crkve u kojoj sam kršten, svog Kotora i lokalnog parlamenta čiji sam član”, zaključio je Adžić.