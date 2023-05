‘TJERAO ME DA SE SE**AMO U DVORIŠTU’! Maloljetnica optužila sportaša: ‘Prvo je htio samo oralno, a onda je pozvao prijatelje’!

Tešku priču koja mu je ugrozila karijeru prošao je mladi sportaš kojem se gotovo preko noći sve okrenulo, prvo u negativnom, a potom i u njemu pozitivnom smjeru, ali s posljedicama koje su ostale – s obzirom na to da i dalje traži posao nakon što je bio optužen.

Težak udarac u karijeri će za sobom pokušati ostaviti Matt Araiza, 22-godišnji igrač američkog nogometa kojeg je neimenovana maloljetnica optužila za prisiljavanje na se*s i na sudjelovanje u grupnom silovanju na jednoj zabavi koja se dogodila u Kaliforniji, gdje je trajalo i suđenje u San Diegu.

Djevojka kojoj je tada bilo 17-godina lani je izašla s optužbama koje su pogodile i mladog sportaša. Kako se moglo pročitati u spisu o ovom slučaju, detalji su bili baš teški, a poslije njih i nakon što se našao u problemima sa zakonom, Araiza je bio otpušten iz momčadi Buffalo Billsa i još uvijek nema novi angažman.

Što se u ovom slučaju dogodilo? Kako se doznalo za vrijeme sudskog postupka, u optužbi maloljetnice stajalo je da ju je sportaš odveo u dvorište uz kuću u kojoj je trajala jedna zabava, potom je, po njezinim optužbama, htio od nje da ga oralno zadovolji i natjerao ju je na spolni odnos, a dodala je da je za nju slijedila i nova trauma.

Kako je stajalo u optužbi maloljetnice, Araiza je potom s njom ušao u kuću, a potom je ustvrdila da je mladi sportaš i još najmanje troje ljudi, uključujući dvojicu njegovih bivših suigrača, sudjelovalo u grupnom silovanju koje je trajalo oko sat i pol.

Bili su to bolni detalji, jako osjetljivi i za djevojku i za ljude koje je optužila, no za mladog sportaša se u pravnom smislu sve okrenulo u drugačijem, za njega puno ljepšem smjeru nakon što je izašao iskaz jednog svjedoka ili svjedokinje da ga na mjestu događaja više nije bilo dok se dogodio napad za koji maloljetna djevojka optužuje.

Prosecutors said Matt Araiza was not present when an alleged gang rape of a minor occurred at an Oct 2021 party, according to witness testimony that prompted the San Diego DA to not press criminal charges against the former Bills punter, via @agetzenberg.https://t.co/E3cLK4Vtql

— Adam Schefter (@AdamSchefter) May 9, 2023