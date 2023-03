ODUSTAO OD NOGOMETA I POSTAO PORNO ZVIJEZDA: Nekad veliki talent sada žali zbog odabira profesije

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Većina dječaka još od vrtića želi postati profesionalni sportaš. Većinom se radi o nogometu, a baš takav san imao je glavni “lik” ove priče. Damian Oliver bio je na dobrom putu da svoj san i ostvari.

Bio je u prvih 11 juniorske momčadi Crystal Palacea i ponekad trenirao s prvom ekipom. Međutim, uhićen je samo 17 godina zbog prodaje droge. Nakon što je izašao iz zatvora sve je manje trenirao, a više pokušao impresionirati žene sa svojim pričama.

Žali zbog svoje odluke

“Da sam ostao u Crystal Palaceu mogao sam zaraditi više kao nogometaš. Također sam se bavio borbama, možda sam i u tome mogao nešto napraviti” rekao je nekadašnja nogometna nada.

Danas porno glumac na to je nadodao: “Bio sam dobar i u nogometu, ali mislio sam da će mi karijera pornozvijezde biti barem jednako dobra kao nogomet. Međutim, nije tako dobro kao što ljudi misle. Bilo je strašno prvi put kad sam bio na setu. Snimatelj je bio neki visoki i ćelavi Irac, bio je strašan. Pred njim bih trebao izvaditi moj ‘kljun’ i početi sa scenom.”

“Toliko sam se znojio da sam se poskliznuo na vlastiti znoj. Morali smo rezati puno scena. Trebao sam držati partnericu na kauču, ali noge su mi klizile niz pod” rekao je za kraj.