ODUSTAO OD HRVATSKE, PA SRBIJU UVEO U FINALE: Bivši hrvatski izbornik u finalu Svjetskog prvenstva

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Srbija slavi finale Svjetskog prvenstva odbojkašica, a tamo ih je odveo bivši hrvatski izbornik.

Dakle, Daniele Santarelli bio je izbornik hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije od jeseni 2018. godine, s kojom je uspješno debitirao u kvalifikacijama za EP 2019. koji se po prvi puta održavao u novom formatu u četiri države i s 24 reprezentacije.

No, nakon nekog vremena trebao mu je “novi izazov u karijeri”. Odbojkaški savez Srbije dogovorio je sa Santarellijem suradnju do 2025. godine. On je na izborničkoj klupi Srbije naslijedio Zorana Terzića, koji je zadnjih 20 godina uspješno vodio srpske odbojkašice.





Radi velike stvari

“U finalu očekujem utakmicu koja će dugo potrajati. Brazil je odigrao nevjerojatnu utakmicu u polufinalu i izbacio Italiju s mojom suprugom na mjestu libera”, rekao je bivši hrvatski izbornik.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Daniele Santarelli (@danielesantarelli_81)

Suprugu Moniku de Gennaro oženio je 2017. godine kada je i postao prvi trener Conegliana, gdje je ona igrala od 2013. godine i gdje igra i danas. U vezi su bili sedam godina.









“Cilj mi je bila medalja na Olimpijskim igrama. To s Hrvatskom nisam mogao napraviti. Stigao je poziv iz Srbije i prihvatio sam ga. Ostalo je povijest”, govori Santarelli.