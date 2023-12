Održan veliki sastanak: Između BBB-a i Torcide pao dogovor, a Božinović traži zabranu

Održan je sastanak između predstavnika najbrojnijih hrvatskih navijačkih skupina i donesena je važna odluka koja bi trebala postati dijelom kodeksa u Hrvatskoj. Tako je navodno, između ostaloga, postignut dogovor da se u sukobima više neće upotrebljavati oružje, već će obračuni biti isključivo oni šakački. Dakle, otpadaju daske, palice i svo ostalo hladno oružje.

Prema stranici Hooligan.cz, sastanku su prisustvovali Bad Blue Boysi (Dinamo), Torcida (Hajduk), Tornado (Zadar), Kohorta (Osijek), Armada (Rijeka), Demoni (Istra), Ultras (Cibalia) i Funcuti (Šibenik). Ukoliko dođe do povrede pravila, slijedi kazna koju će izreći sama navijačka skupina.

Ovakva vijest dolazi netom nakon što su se oslobođeni Bad Blue Boysi vratili iz Grčke gdje im je ukinut istražni zatvor u kojem su boravili četiri mjeseca. Po tom se pitanju oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Croatia🇭🇷 Croatian ultras (Demoni Pula, Armada Rijeka, Bad Blue Boys (Dinamo Zagreb), ultras Vinkovci, Kohorta Osijek, Tornado Zadar, Funcuti Sibenik, Torcida Split) groups make agreement to not use eqipment in fights.

From now, fights will be only with fists and legs, everyone… pic.twitter.com/Gl51YLDeTk

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 9, 2023