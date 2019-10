ODLUČENO JE: Dinamo i Bandić postigli dogovor oko gradnje stadiona

Autor: Mario Lacković

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sastao se sa predstavnicima GNK Dinamo Zagreba oko projekta novog maksimirskog stadiona.

Bandić se danas sastao sa predsjednikom Dinama Mirkom Barišićem i predsjednicom uprave Vlatkom Peras, te su odlučili kako je potreban novi, u potpunosti adaptiran stadion. Zaključeno je da se taj prostor sagledava kao kompleksna cjelina kroz urbanistički natječaj koji će riješiti pitanje nogometnog stadiona s pomoćnim terenima i atletskog stadiona te odgovarajuće infrastrukture.

U priopćenju se navodi kako je dogovoreno da će Dinamo na svojoj Skupštini donijeti konačnu odluku sa jasnim smjernicama definiranim standardima FIFA-e i UEFA-e za izgradnju novog stadiona na mjestu današnjeg.Definirano je također da bi se projekt novog stadiona gradio u partnerskom odnosu Grada i GNK Dinamo.

‘Nakon odluke Skupštine Dinama može se krenuti u daljnje korake vezano za realizaciju ovoga povijesnog projekta iznimno važnoga za Dinamo – ikonu zagrebačkog sporta, važnog za grad Zagreb, njegovu sportsku memoriju, za sve Zagrepčane i ljubitelje sporta,’ stoji u priopćenju iz gradskog ureda. Dinamov predsjednik Barišić u rujnu je kazao kako klub već ima simulacije kako bi to moglo izgledati i prema njima napravit će se natječaj za arhitektonsko rješenje. Stadion bi se gradio u Maksimiru na mjestu sadašnjeg, atletski stadion bio bi na Sveticama, a podzemna garaža na Borongaju, kazao je tada Barišić.





Novi Maksimir trebao bi imati do 30 tisuća mjesta, a tribine bi bile odmah uz teren, a ispod njega, baš po uzornu na moderne stadione. Bandić je rekao kako bi to sve trebalo biti gotovo za dvije godine, a mi se nadamo kako će ipak to biti malo brže.