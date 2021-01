ODLIČNE VIJESTI IZ EGIPTA: Oporavio se od ozljede u najbolji čas za Kauboje i ulazi u igru

Autor: HINA/GIŠ

Ono čemu su se svi nadali danas je i obznanjeno iz HRS-a, jedan od naših najboljih igrača Igor Karačić oporavio se od ozljede i uvršten je u sastav za nastavak prvenstva.

“Uoči sutrašnje utakmice Hrvatske i Bahreina, u sastav Hrvatske ulazi Igor Karačić dok iz sastava izlazi Janko Kević. Reprezentaciji će se u večernjim satima priključiti Matej Hrstić koji je na širem popisu igrača za Svjetsko prvenstvo.” napisali su iz HRS-a.

Karačić je u Egipat došao s ozljedom preponske kosti te ga je Červar izostavio s popisa za prvi krug, no stanje se očito poboljšalo i Igor je ponovno u igri.

Na tribine će tako Janko Kević, a reprezentaciji bi se do kraja dana trebao pridružiti i rukometaš PPD Zagreba Matej Hrstić, koji će zamijeniti Luku Cindrića.

Novu skupinu uz Hrvatsku, Katar i Japan, čine još Danska, Argentina i Bahrein, a upravo je ta azijska reperezentacija prvi hrvatski suparnik u četvrtak u Cairo Stadium dvorani, najvećem objektu ovog svjetskog prvenstva koje može primiti čak 16 900 gledatelja, ali će tribine biti prazne.









“Čekat će nas jedna isto zahtjevna utakmica. Oni su vrlo nezgodna reprezentacija, to su pokazali kad su u Kataru eliminirali Katar za Olimpijske igre, a vidjeli ste jučer kakva je borba bila s Katarom. To je jedna ekipa koja je individualno jako dobra. Vanjska trojka je iznimno dobra 1 na 1, i tu možemo imati velikih problema ako ne budemo imali jednu gustu, čvrstu zonu. Znaju držat loptu, nisu rasipnici, vrlo su lukavi tako da, nipošto ih ne smijemo podcijeniti. Bit će teška utkakmica. Moramo se spremiti za to. To je sada nakon puta, nakon svega, sad se moramo reorganizirati, nekako se spremiti za to, resetirati se na određeni način. Imaju tri beka, vrlo interesantna, različitog tipa ali iste igre, i u leđa nam guraju stalno, tranziciju prema naprijed imaju jako dobru. Golman zna jako dobro, obranu igraju dvije, isto ko mi 6-0, ali igraju 5-1. Doduše nju manje, inače im je osnovna zona 6-0. Ako mislimo da će sutra biti lako, to bi bio autogol kao protiv Japana“, kazao je izbornik Lino Červar.

Bahreinu je ovo četvrti nastup na svjetskim prvenstvima. Prvi put među svjetskom elitom pojavili su se u Švedskoj 2011. godine kad su osvojili 23. mjesto, a svjetsku smotru u Kataru 2015. godine su propustili premda su izborili nastup zbog loših odnosa s tom zemljom. Dvije godine kasnije ponovno su bili 23., a najbolji plasman za sada im je onaj iz Njemačke i Danske 2019. godine kad su osvojili 20. mjesto. Tu su i ostvarili prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i to protiv Japana. Dobre poznavatelje rukometa vjerujemo, ne treba posebno podsjećati da su na tom prvenstvu bili s Hrvatskom u skupini i izgubili 32-20. Inače, naša reprezentacija igrala je protiv Bahreina još samo jedanput, na olimpijskim kvalifikacijama za Rio de Janeiro 2016. godine u danskom Herningu, kada je bilo 32-22 za Hrvatsku.

Riječ je o dosta iskusnoj ekipi koja je dugo na okupu s čak sedam igrača koji imaju više od 150 nastupa za reprezentaciju. Rekorder je 33-godišnji srednji vanjski Husain Al-Sayyad koji ima 450 nastupa i 950 postignutih pogodaka za reprezentaciju. Vratar Mohamad Abdulhasan ima 250 utakmica u nogama, desni vanjski Mohamed Ahmed 180. Trenutačno im je na klupi Islanđanin Johan Halidor Sigfusson, koji je uskočio u tu ulogu prošli mjesec nakon odlaska Nijemca Michaela Rotha. Razlog je bio COVID-19 jer je želio biti uz obitelj u Njemačkoj.









Inače, Bahrein je u Egiptu najprije poražen od Danske 34-20, zatim Argentine 24-21, a u posljednjem kolu dobili su Kongo i zahvaljujući tome prošli dalje. Postigli su 75 pogodaka iz 128 udaraca, što je 59 posto. Vratari su im na 26 obrana, što je nešto više od 23 posto. Prvi strijelac je Husain Al – Sayyad s 12 pogodaka u tri nastupa. S visinom imaju problema jer nijedan igrač nije viši od 190 centimetara.

“Vidjeli smo na prvenstvu da su utakmice u egalu, ne smijemo se zavaravati, pogotovo što je Bahrein izbacio Katar s Olimpijade, sigurno da igraju kvalitetan rukomet. Sjećam se utakmice što smo igrali u Danskoj na kvalifikacijama za Rio, ušli smo malo nervozno u utakmicu pa smo imali malo problema tako da su dobra ekipa, ali sam siguran da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo bit skoncentrirani i da nećemo dozvoliti neko iznenađenje. Drago mi je da nisu samo u prvom planu Europljani, znači da ima i s ostalih kontinenata reprezentacija koje su se pokazale u jako dobrom svjetlu i mislim da je to jako dobro za rukomet“, kazao je Manuel Štrlek.