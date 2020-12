ODLIČNA PROMOCIJA: Messi darivao golmane kojima je zabio rekordni broj golova

Messi koji je prestigao Pelea po postignutim golovima za jednu momčad na jedinstveni način odlučio je proslaviti to postignuće.

Tako je jedan od sponzora, Budweiser, odlučio pokloniti bocu pive po svakom golu koji je Messi postigao jednom od golmana tijekom karijere.

Tako su se među darivanima našli i Buffon, Casillas, Oblak te mnogi drugi.

🍻 Each goalkeeper that Messi has scored against is receiving a personalized bottle from Budweiser to celebrate Messi’s historical record of 644 goals at a single club. The bottles are each customized, leading up to the monuments tally. pic.twitter.com/oXj9VyYE3O

Tako su mnogi golmani i pozirali s bocom posebne Budweiserove pive 644, a Robert Bennett je napisao kako je: “Zanimljivo da svi poziraju ponosno s bocom pive kao da je čast kada vam zabije GOAT.” (u ovom slučaju najbolji svih vremena)

Svaka boca pive je i numerirana s brojem gola koji je Messi zabio dotičnom vrataru.

Incredible this. What is amazing about these images is how many of the goalkeepers hold them with pride, as if it was an honor to be scored on by the GOAT 🐐🇦🇷 https://t.co/D4Z0J4CBMU pic.twitter.com/cOqQejnOFU

— roger bennett (@rogbennett) December 24, 2020