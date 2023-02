‘ODLAZI HRVATSKI HEROJ’! Strani mediji o Lovrenu: ‘Centralna figura sjajne Hrvatske’

Senator hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren u četvrtak se oprostio od aktivnog igranja za nacionalni dres, a svoju karijeru nastavit će u francuskoj u Lyonu.

Lovren je bio ključna figura obrane u ruskom srebru i katarskoj bronci, odigrao je 77 utakmica u nacionalnom dresu, zabio je pet golova i bio je sigurno jedna od najživopisnijih pojava u svlačionici Vatrenih.

Oproštaj Hrvata od reprezentacije popratili su u regiji i svijetu, a kako i ne bi kada se oprašta osvajač dvije medalje na svjetskim prvenstvima, prvak Engleske, osvajač Lige prvaka i još mnogo toga u svojoj bogatoj karijeri.

Popratili oproštaj

“Oprašta se nakon što je s Hrvatskom osvojio treće mjesto u Kataru, a na tom turniru odigrao je sve utakmice osim ‘malog finala’ protiv Maroka. Bio je centralna figura momčadi koja je 2018. izgubila finale Svjetskog prvenstva od Francuske”, piše L’Equipe.

Footmercato, napisao je da finalistima SP-a 2018. “polako otkucava sat”, a austrijski Kurier nazvao je Lovrena “hrvatskim herojem svjetskih prvenstava”, uz isječke iz Lovrenovog pisma.

Dejan Lovren retires from international football, he won’t play for Croatian NT anymore. 🔴🇭🇷 #Croatia pic.twitter.com/HO7TmgyYry

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2023