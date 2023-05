ODLAZAK VATRENOG ZA NEKE JE VELIKI ŠOK! Dugo se borio, stoički sve to podnosio, a ovo je zapravo najveći razlog!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Neki igrači u javnosti cijelu karijeru imaju pod povećalom. Bez obzira koliko bili uspješni. Publika, masa, voli zvijezde, ekstravagantne pojave. Naš bivši nogometni reprezentativac koji će se ovoga vikenda oprostiti od aktivnog igranja nogometa bio je baš taj slučaj. Najčešće „nevidljiv„, skroman, samozatajan, a opet koristan, pouzdan i marljiv.

Josip Pivarić u 34. godini odlučio se oprostiti od aktivnog igranja nogometa. A u svojoj karijeri ima blistav dragulj. Bio je član hrvatske reprezentacije kojy je 2018. godine osvojila srebrnu medalju na svjetskoj smotri. I u taj senzcionalan doseg Daličevih trupa aktivno je bio uključen, ma bio i koristan, Josip Pivarić.

Nemojmo slučajno zaboraviti, odigrao je na toj smotri čak četiri jako dobre utakmice. Najprije protiv Islanda u trećem kolu skupine D, potom u osmini finala s Danskom, u četvrtfinalu s Rusijom i u polufinalu protiv Engleske. Nerijetko je bio alternativa Josipu Striniću, i to odlična.





Nenametljiv, ali odličan

Bio je toliko nenametljiv u javnosti da su mnogi i zaboravili njegovu ulogu u fantastičnoj ruskoj kampanji. Nije on općenito odigrao malo utakmica za hrvatsku nacionalnu nogometnu vrstu, čak 26 dvoboja je u njegovoj statistici. Možda u njegovoj pojavi prema javnosti nedostaje igranje u „ligama petice„, no to ne znači da čovjek nije zaradio i pristojan novac i stekao fini ugled. Naprotiv…

Igrao je godinama za Dinamo (nešto bio na posudbi u Lokomotivi), bio baš dobar, odigrao nekih 180 utakmica, na poziciji braniča zabio i desetak golova.

Uslijedio je transfer prema Ukrajini, prema imenjaku iz Kijeva. Gdje se također dokazao, odigrao je tamo lijepe tri sezone s pedesetak utakmica. Jest, načele su ga ozijede, no Josip Pivarić je bio znan po upornosti. Nije se predavao, oporavljao se. A kada je vidio da više nogomet ne može igrati na najvišoj europskoj razini kao pravi sportaš odlučio je – nastaviti dalje.

Vratio se 2020. godine, stavio se na raspolaganju klubu koji preferira mlade igrače, Lokomotivi. Koji su uz Pivarića imali priliku mnogi naučiti, A on se nije ponašao kao bahati ostarjeli nogometni frajer, već je svojim doprinosom, poput juniora koji je tek kročio u prvu momčad, davao sve od sebe. I dobri rezultati Lokomotive unazad nekoliko sezona zacijelo su i njegovo djelo. Sakupio je tako stotinjak utakmica za Lokomotivu, postao omiljen kod suigrača i uprave.

I sada je odlučio reći – zbogom. A na nama je red da mu zahvalimo, bio je član naše veličanstvene ruske generacije. Ostao je zapisan u povijesti. Da nije valjao ne bi bio tamo, to je barem jasno. I u petak će odigrati posljednju utakmicu u karijeri, za Lokomotivu protiv Varteksa. U 34. godini. Karijera mu je bila dugotrajna i lijepa, na njoj mu mogu zavidjeti tisuće igrača. Koji mogu samo sanjati Pivarićeve dosege i veselja.

A da je umoran – umoran je. Dugo je trajao, borio se s ozljedama. Sam kaže da je imao sedam operacija. Sve je stoički izdržao. I kada je ovih dana najavio svoj odlazak iz aktivnog nogometa lakonski je to objasnio:









„Želim provesti više vremena s obitelji”!

Sretno i hvala, gospodine Josipe Pivariću!