ODLAZAK JOŠ JEDNOG VATRENOG IZ RUSIJE! Šime Vrsaljko se oprostio od profesionalnog nogometa

Jedna od velikih poluga Zlatka Dalića u Rusiji, bio je Šime Vrsaljko, koji je posao na desnoj strani obrane i napada odradio i više nego dobro, no nakon razlaza s grčkim Olympiacosom , Šime je odlučio reći profesionalnom nogometu zbogom.

Od reprezentacije se Vrsaljko oprostio još u kolovozu, a za Vatrene je nastupio 52 puta, i iako je bilo govora o Hajduku i Dinamu, na kraju od svega neće biti ništa.

“Te utakmice, ta slavlja, i oni dočeci u Zagrebu i Zadru su nešto što nikada, nikada neću zaboraviti. Nije tajna da sam za taj uspjeh žrtvovao koljeno, i opet bih sve napravio isto jer za to smo svi živjeli. Mi u svlačionici i vi na tribinama”, pričao je o slavljima reprezentacije Vrsaljko.

Nova karijera

Šime Vrsaljko je od ove godine na Transfermarktu naveden kao jedan od menadžera agencije Universal Twenty Two koja surađuje s igračima poput Luke Modrića, Emiliana Martíneza i Nemanje Matića i Alexander Isak iz Newcastlea.

Vrsaljko se ne vidi kao trener, no naglasio je kako će se cijeli život stavljati u službu reprezentacije i nikad nećemo zaboraviti legendarnu fotografiju nakon Rusije.

Šime Vrsaljko retires from professional football. Croatian fullback is 31 — and he has decided to leave football with immediate effect. 🔴🇭🇷 #Croatia pic.twitter.com/HNfpiJC6JN

