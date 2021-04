ODJECI VELIKOG DERBIJA: Barcelona je bijesna, Modrić ih prozvao za kmečanje

Real Madrid je u subotu navečer u najvećoj utakmici španjolskog klupskog nogometa kod kuće s 2:1 svladao Barcelonu, a osim što će se utakmica pamtiti po uzbuđenjima pred oba gola, o njoj se priča i zbog suca Jesusa Gila Manzana.

Dok je veliki derbi bio u završnici, gosti iz Katalonije htjeli su penal zbog kontakta Ferlanda Mendyja i Martina Braithwaitea u kaznenom prostoru. Sudac se nije oglasio, nije bilo niti intervencije iz VAR prostorije, a u Barceloni preko toga nisu mogli prijeći bez reakcije.

Bunili su se odmah nakon sporne situacije na terenu, a dan kasnije, na to se vratio i trener Ronald Koeman objavom na Twitteru.

Barcelonin trener objavio je ‘tvit’ u kojem je napisao da je Barcelona imala inicijativu tijekom utakmice, dodajući da je bilo šansi za bolji rezultat.

O spornoj situaciji napisao je da Barcelona nije imala sreće jer je odluka suca i VAR-a bila pogrešna.

We had the upper hand during the game and had the opportunities for a better result. Unlucky in the end with a wrong decision by the referee and VAR. #ForçaBarça pic.twitter.com/wIg22YvbL2

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) April 11, 2021