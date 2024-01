Odermatt pokorio konkurenciju, ali sve je oduševio Franjo, ispisane su povijesne stranice BiH

Nezaustavljivi Švicarac Marco Odermatt pobjednik je superveleslaloma u Garmisch- Partenkirchenu. Upisao je svoju 33. pobjedu u Svjetskom kupu, devetu u sezoni, a trijumfirao je ispred Austrijanca Raphaela Haasera i sunarodnjaka Franje von Allmena.

Odermatt je na kraju slavio s pola sekunde prednosti idpred Haasera, dok je ispred švicarskog talenta Franje von Allmena imao 61 stotinku prednosti. Zanimljivo je kako je Von Allmenu ovo bila tek četvrta utrka u Svjetskom kupu i već je stigao do postolja.

Odermatt ima 121 bod ispred Kriechmayra i 168 bodova više od Haasera u poretku superveleslaloma, dok je u ukupnom poretku na 1406 bodova, čak 722 više od Francuza Cypriena Sarrazina. Filip Zubčić drži 11. mjesto s 313 bodova.

A great day for Swiss ski star Marco #Odermatt, who ties ⁦@MillerBode⁩ for 33 career wins today in Garmisch, Germany with his winning SG run 🇩🇪 ⁦@fisalpine⁩ https://t.co/OkmXDQ4m2y

— Holly Reed (@Hollyhreeed) January 28, 2024