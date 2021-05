ODBJEGLI HRVAT POSTAO JE CENTAR FRUSTRACIJE CIJELE NACIJE: Pa gospodo Hrvati, zar nije katolički praštati!?

Autor: Gordan Šojat

Borna Sosa, ime 23 godišnjeg mladića ne silazi s naslovnica sportskih portala, novina i s usana više manje svakog Hrvata koji barem i letimično prati najvažniju sporednu stvar na svijetu.

Mladi Borna je postao centar frustracije jedne nacije zbog toga što je želio otići tamo gdje je pretpostavljao kako će mu biti bolje, a i kaže kako je financijska ponuda bila dobra.

I tada se Lijepa naša digla na noge. Krenulo je vrijeđanje, prijetnje i tko zna što sve ne zato što je mladić želio zaigrati za Njemačku, koja ga je zvala, a naši nisu pokazali neki preveliki interes, mada je Sosa najbolji lijevi bočni danas u Bundesligi.

Mogućnost izbora

Borna je dobio ponudu, promislio ili je bio savjetovan, potpuno svejedno, i odlučio je probati zaigrati za Njemačku, na žalost po njega neuspješno.

No što je Sosa napravio što nije tisuće Hrvata? Otišao je u Njemačku i zatražio državljanstvo pošto je mislio kako će mu tamo biti bolje.

Zaboravili smo svi u tom trenutku tete iz Münchena koje donose čokolade, eure koji se šalju obiteljima u Hrvatskoj, kolone gastarbajtera na granicama i tisuće Hrvata u Irskoj.

Nekada je san bio dobiti Njemačko državljanstvo za milijune Hrvata, a sada je to Irsko. Da ti isti mladići i djevojke, od oko dvadesetak godina, ne namjeravaju se vratiti iz Irske, ali za njima plačemo, dok smo spremni Sosu pribiti na križ mada je molio za oprost.









Tko je bez grijeha nek baci kamen prvi

I tko je najglasniji? Navijači reprezentacije, koji se međusobno ne mogu dogovoriti koja je skupina hrvatskija, i koja imaju veća prava navijati za reprezentaciju.

Lovren, on bi trebao znati kako je to, neka se samo sjeti Liverpoola. Dalić, koji htjeli mi to priznati ili ne, predugo jaše na krilima uspjeha sa Svjetskog prvenstva i moli za razumijevanje. Bišćan, koji je kao igrač napravio više nepodopština nego što ih se može sjetiti. Svima njima Hrvati opraštaju.

Svima ali ne Sosi, dečku od 23 godine nitko ne želi dati oprost, a više od 90% Hrvata su katolici. Pa zar nije katolički praštati, gospodo Hrvati?