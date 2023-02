ODBACILI GA KAO STARU KRPU! Legendarni Španjolac primio neugodan poziv

U četvrtak od reprezentativnog dresa oprostila su se dvojica legendarnih obrambenih igrača, ali za razliku od Dejana Lovrena, veliki Sergio Ramos odluku o tome nije donio svojevoljno.

Tako je Sergio, nakon što su ga odbacili iz Reala, putem telefonskog razgovora s izbornikom Luisom de la Fuenteom, saznao kako Španjolska reprezentacija više ne računa na njega.

Ramos koji igra standardno za njegov PSG, mada je pitanje hoće li i tamo produljiti ugovor, nije bio nimalo sretan ovom viješću pa je na društvenim mrežama podijelio svoje osjećaje.

Teška srca

“Došlo je vrijeme da se oprostim od španjolske reprezentacije. Jutros me je zvao izbornik i obavijestio me da nisam dio njegovih planova”, kratko je napisao Ramos na društvenim mrežama, koji je SP u Katru propustio zbog ozljede.

Sergio Ramos announces his retirement from international football with the Spain national team 🇪🇸🔚

1 World Cup 🏆

2 Euro’s 🏆

180 matches 🏟

23 goals ⚽️

A history that will not be forgotten by the Spanish football legend 🤍 pic.twitter.com/UDix4cIfv3

— Football Factly (@FootballFactly) February 24, 2023