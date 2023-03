ODBAČENA MOLBA POSRNULE ZVIJEZDE! Roditelji ubijene djevojke neutješni: ‘Nedostaje nam svaki dan’

Slučaj bivše južnoafričke, ali i svjetske paraolimpijske zvijezde Oscara Pistoriusa, koji je osuđen 2016. godine zbog ubojstva djevojke Reeve Steenkamp na 13 godina zatvora, ​​ponovno je uzburkao javnost.

Naime, Pistorius je tražio uvjetno puštanje na slobodu, što mu omogućuje Južnoafrički zakon, koji predviđa da osoba osuđena za ubojstvo, može dobiti prijevremeno puštanje na slobodu nakon što istekne polovica kazne.

Ali na iznenađenje Pistoriusa komisija je u petak odbila njegovo uvjetno puštanje na slobodu, objavio je Odjel za zatvorske službe JAR-a i odvjetnica obitelji žrtve.

Bez odgovora

“Ne znam zbog čega je zahtjev odbačen, samo su nas izvijestili da je odbačen i da će se o njemu ponovno razgovarati za godinu dana”, rekla je Tania Koen.

Roditelji Reeve Steenkamp bili su prisutni na saslušanju Pisoriusa pred povjerenstvom i smatraju kako ga ne bi smjeli pustiti na slobodu.

