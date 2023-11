Odao počast maestru Modriću: ‘Kako sam samo sretan što sam pogriješio’

Osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine plijeni pozornost diljem svijeta i o njemu su ispisani silne kartice novinarskih tekstova. Luka Modrić sinonim je za izvrsnost, sinonim uspjeha hrvatske reprezentacije, koji ima milijune obožavatelja diljem svijeta.

Jedan od obožavatelja hrvatskog maestra je i Sid Lowe, engleski novinar Guardiana, komentator i kolumnist, kojeg na društvenoj mreži X (nekadašnji Twitter) prati oko pola milijuna ljudi.

U svojim ranijim tekstovima Lowe nije skrivao koliko se divi i koliko poštuje Modrića, a nakon plasmana Vatrenih na SP u Njemačkoj podijelio je svoj jedan stari post koji datira od SP-a u Kataru i utakmice za treće mjesto protiv Maroka u kojoj su Vatreni slavili 2:1 golovima Gvardiola i Oršića. U njemu je tada napisao: “Nijedna večer koja se provede uz Luku Modrića nije uzaludno potrošena”.

Sada je uz spomenutu objavu dodao: “Na utakmicu za treće mjesto sam djelomično išao i kako bih odao počast Luki Modriću jer sam mislio da je to njegova posljednja utakmica za reprezentaciju i sigurno zadnje veliko natjecanje. Kako sam sretan što sam pogriješio.”

Went to 3/4 place play off partly to pay homage to Luka Modric, thinking it would be his last ever international game and certainly his last tournament. What a joy to be wrong. https://t.co/P3Ok9hY8uw

— Sid Lowe (@sidlowe) November 22, 2023