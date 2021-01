ODABRALI MOMČAD DESETLJEĆA: Sredina terena nezamisliva je bez legendarnog ‘Vatrenog’

Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku na početku novog desetljeća proglasio je i svoju momčad desetljeća 2011. – 2020., a mjesto u veznom redu pronašao je naravno i Luka Modrić.

Isti taj institut Luku Modrića je odabrao kao trećeg veznjaka epohe, uz prvog Iniestu i drugog, njegovog kolege iz Reala, Tonija Kroosa.

5 Real Madrid players (Including Cristiano), in IFFHS world's team of the decade. Well deserved. pic.twitter.com/FQTewiZ1r7

— Allu (@GreatWhite_9) January 27, 2021