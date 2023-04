OD ZAŠTITARA U NOĆNOM KLUBU DO LAJAVOG I BAHATOG NASILNIKA! Ovaj Hrvat svega se odrekao i teško se probijao, a sukob s poznatim Hrvatom jako je dobro iskoristio

Autor: Ivan Lukač

Boks je (ili svi borilački sportovi) drugačiji od ostalih. U ring ulazite sami i sami ste u tome. Tamo ste najbliži onoj izjavi “život ili smrt” jer nasuprot stoji čovjek koji vas želi prebiti.

Vi morate biti jači, pametniji i mudriji i na kraju biti bolji. Svatko od njih sanja pojas prvaka oko svoga struka koji bi ga učinio besmrtnim. Jer taj pojas ima moć upijanja. On upije svu bol, svaku kap znoja i krvi, svaku masnicu koja se borcu dogodila tijekom svih tih godina koliko je trajala borba s protivnicima i samim sobom.

A što ako dođe poraz kada ste bili blizu vrha? Upravo se to dogodilo Alenu Babiću. U dvije minute i 10 sekundi nestalo je sve ono za što je radio cijeli svoj život. Onda nema pojasa da to sve upije. Onda se u glavi samo osjetite svu bol, svaku kap znoja i krvi, svaku masnicu koja se borcu dogodila tijekom svih tih godina koliko je trajala borba s protivnicima i samim sobom.





Sukob s Hrgovićem i socijalna inteligencija

Alen Babić ima iza sebe “Rocky” priču. U životu se odrekao svega kako bi u subotu dobio priliku za tu veliku titulu. Nije imao blistavu amatersku karijeru kao Filip Hrgović ili veliki talent kao Hrvoje Sep, ali Alen Babić u sebi je imao nešto drugo što u Hrvatskoj prije njega nitko nije imao. Imao je osjećaj za spektakl i publiku. Ipak, idemo redom i gdje je nastao “Savage”.

U javnost, što hrvatsku što svjetsku ušao je na mala vrata. Iako je imao nekoliko medalja uključujući i zlatnu s državnih amaterskih prvenstava. Zapravo, nitko nije previše očekivao da će napraviti ovo što je napravio. Svoj prvi meč odradio je u Rimu 2019. pobijedivši Stojanovića, a do kraj godine je je još dva puta slavio nokautom i skrenuo pozornost promotora.

Zatim je u veljači nokautom srušio dobro poznato boksačko ime Shawndell Wintresa i tu je krenula njegova slava. Tu se svijet boksa upoznao s njegovim alter egom: “The Savage”. Za Fight site je prije 3 godine objasnio tko je zapravo “Savage”:

“Savage je moj alter ego i to je nešto što sam jako puno proučavao. Na prvu presicu sam došao kao ekstremno skroman dečko, a onda odjednom pričam s Eddijem Hearnom na jeziku koji nije moj, na engleskom jeziku. Odjednom je savršeni engleski izletio iz mene, ne znam otkuda to.” Upravo je tu dokaz Babićeve socijalne inteligencije kao i njegovog osjećaja za showbiznis.

On će za sebe reći da nije borac koji ima neku tehniku, ali Babić ima nešto čime je kupio masu, a to je lavlje srce i herojska ulična borba koju je stekao godinama radeći kao zaštitar u noćnim klubovima.

Jer samo tako mladi borci mogu zaraditi za kruh. Morate imati dva treninga dnevno, a ako imate normalan posao to je nemoguće. Zato su radili na ulazima do kasno noć kako bi sami sebe financirali, a opet redovno trenirati i sanjati pojas. To je radio i Babić. Tamo je tukao i bio tučen, ali to su one kapi krvi i znoj koji je morao proći da bi se probio. Zato su ga ljudi i voljeli jer je bio običan dečko koji je sanjao uspjeti.









Naravno ako ste uspješni imati će te i ljude koje vas mrze i koji vas ne vole. Babiću su govorili da je bahati brbljavac koji priča bez pokrića, ali on je znao što radi. U današnjem svijetu boksa marketing je najbitniji, a “Savage” je bio savršen alat za to stvoren od strane Alena Babića. Savage je pričao, Savage je tukao i mlatio te rušio sve od reda dok je Babić trenirao, žrtvovao se da bi Savage mogao pričati i pobjeđivati.

S takvim nadimkom i svojom pojavom oko sebe je stvorio priču i postao zvijezda u Britaniji. Jer kada imate borca iz Hrvatske koji javno govori da će prebiti bilo koga, kada on im izgled kao iz igrice “God of War”, kada ima svoj alter ego i masku s kojom ulazi u ring i na to sve dodate njegov srčani tj. ulični način borbe onda imate savršen boksački “proizvod”. To je ključna razlika zašto Hrgoviću karijera na čekanju i zašto je Babić imao ozbiljnije protivnike od njega.

Naravno, Hrgović čeka borbu za naslov u teškoj kategoriji koja je sada nakon dugo vremena puna kvalitetnih boraca, a Babić je svoju reputaciju iskoristio da u novoj kategoriji bori se za titulu. Ipak, Babić dok je bio u teškoj rušio puno ozbiljnija imena nego Hrgović.









Sada vidimo da Hrgović promjenom menagera počeo koristiti Babićev način izražavanja i tzv. “trash talk” doduše u puno brutalnijem i jačem smislu, ali konačno da govori nešto o čemu se može pisati i čuti. Sukob Hrgović-Babić bio je poprilično jak. Hrgović je otišao od saveza i od svih u Hrvatskoj sa svojim timom i bio vuk samotnjak dok je Babić bio vođa čopora u Hrvatskoj, a uz njega su tu bili Milun, Milas i ostali. Babić je tim “sukobom” postao i ime u Hrvatskoj i zadobio simpatije tamo gdje ih je Hrgović gubio a to je govor i obraćanje javnosti. Sukob se na kraju smirio te se više međusobno ne prozivaju poklopilo se to negdje kada je Babić otišao u novu kategoriju i dobio priliku za naslov prvaka svijeta i ono što sanja cijeli život.

Ali, izgubio je onako kako je inače dobivao. Divljaštvo i srce bili su njegov stil kojim je Rozanski na kraju i dobio. U dvije minute i 10 sekundi nestalo je ono što si radio cijeli život. U samo dvije minute i 2o sekundi stalo je gotovo 20 godina udaraca, treninga i sve je nestalo.

Naravno da se zapitaš onda je li sve ovo imalo smisla, ali Babić je antiheroj. Brbljavac koje inače preziremo, bahati nasilnik koji misli da je nepobjediv, ali opet unatoč tomu za Babića su bili svi. Svi su htjeli da slavi jer su valjda i najveći slijepci do sada progledali i shvatili koliko je toga žrtvovao da uspije da samo dođe u priliku da se bori tih 2 minute i 10 sekundi.

Čovjek koji je sve to prošao iz ovog se može samo vratiti jači i uspješni. Nemojte se čuditi ako uskoro vidimo Babića s pojasom oko struka i podignutim šakama s titulom koja će ga učiniti besmrtnim i upiti svu bol, krv, znoj i suze.