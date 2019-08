OD TRAGIČARA DO HEROJA: Simon Sluga imao neobičan debi za svoj novi klub

Autor: Mario Lacković

Simon Sluga jučer je debitirao za svoj Luton Town u utakmici protiv Middlesbrougha. Utakmica je završila remijem 3:3. A Sluga je odigrao jednu solidnu utakmicu. Međutim, izravan je krivac za drugi pogodak gostiju. Neopasan udarac iskliznuo mu je kroz ruke i ušao u mrežu. Udaranjem po stativi bilo je očito da nije zadovoljan svojojm reakcijom i ovakvim golom, no međutim u nastavku utakmice se iskupio za svoju pogrešku.

Naime u nastavku utakmice bio je jedan od najzaslužnijih igrača što je utakmica završila remijem. Nizom sjajnih obrana održao je svoju momčad u igri gdje je sačuvao postojeći rezultat.

Middlesbrough je poveo golom Fletchera (7), no Luton je preokrenuo preko Bradleyja (17) i Cranieja (24), a onda je uslijedila velika pogreška Sluge koji je nejak udarac Assombalonge (37) iskosa s 20-ak metara propustio kroz ruke u svoj bliži kut za 2:2. U nastavku su gosti stigli do nove prednosti sjajnim pogotkom Winga (68) u sam gornji desni kut nemoćnog Sluge, a naš se vratar osobito istaknuo od 79. do 84. minute kada je upisao tri bravurozne obrane i zadržao svoju momčad u igri za izbjegavanje poraza. Usto je i Assombalonga u 83. minuti promašio kazneni udarac, a kao kazna za sva tri promašaja uslijedio je izjednačujući pogodak Collinsa (85).

