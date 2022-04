OD SRPSKE DALMACIJE, DO KRAJINE: Kako golman Zvezde ne može podnijeti da je rođen u Hrvatskoj, što čeka FIFA?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Antijunak tjedna, u hrvatskoj javnosti, nesumnjivo je vratar reprezentacije Kanade, igrač srpskog porijekla, Milan Borjan. Koji je rođen u Kninu, još 1987. godine. Vratar je Crvene zvezde, ali kanadski državljanin. I sve to ne bi bilo ništa ni čudno ni neprimjereno. Da momak nema isuviše dug i zao jezik.

Dobro znamo što priča, dugo već mantra jednu te istu priču. Dakako, smeta nas, žrtve rata i boli, a uistinu je i nepristojno i nedostojno čitati njegove riječi.

Poput ovih koje je izgovorio još davno:

„Znam tko sam i odakle dolazim! Knin je uvijek bio zvezdaški grad, a pobjede posvećujem za cijelu srpsku Dalmaciju. Nisam rođen u Hrvatskoj. Rođen sam u Krajini, to je bilo srpsko mjesto. Ja sam rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina”.

I kada je Hrvatska u ždrijebu Kanadu opet se Milan Borjan našao pod lupom javnosti. Ne sustaje on sa svojim sumanutim izlaganjima. Pa je tako opet dočekao svojih pet minuta;

”Da, rođen sam u srpskoj Dalmaciji i zbog toga dobivam i prijetnje i hrvatska javnost me osuđuju. To puno govori o njima. Uvrede, prijetnje i tolika doza primitivizma. Imam puno prijatelja iz Hrvatske i nikad nisam gledao tko je odakle. Uvijek ću biti ponosan na svoje rodno mjesto. Kada sam rođen 1987. godine, bio sam rođen u Republici Srpskoj Krajini i na to ću uvijek biti ponosan. Svatko ima pravo misliti drukčije. Mogu me mrziti, mogu voljeti, ali nikada ne mogu promijeniti moju pripadnost i mjesto rođenja„.

Glupostima koje izgovara Borjan, to su i političke uvrede prema jednoj priznatoj dravi, valja stati na kraj. Postoje i alati da se zauzda Borjanovo prenemaganje.

FIFA, krovna svjetska nogometna organizacija bi trebala reagirati, pogotovo što se na svjetskoj smotri ne dozvoljavaju političke akcije i agitacije.

Sjećamo se kako su naši Ognjen Vukojević i Domagoj Vida prošli u Rusiji, kada su po društvenim mrežema slali svoje snimke s uzvicima – ”Slava Ukrajini”. Vukojević je kao Dalićev pomoćnik moro podnijeti i ostavku.

Fifa jednostavno ne dozvoljava politiziranje, a to upravo činii Borjan.

Ovo što sada radi Milan Borjan još je teži krimen. Kojem valja stati na kraj. Čak, predmijevamo, i Hrvatski nogometni savez bi se trebao požaliti Fifi. Borjanove rečenice su nedopustive i uvredljive.

Citirati ćemo na kraju jednu rečenicu možda i najvećeg uma kojeg je dalo čovječanstvo. Nikola Tesla je rekao:

„Ponosim se svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom”.