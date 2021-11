OD SIROMAŠNOG SINA RUDARA DO JUNAKA DINAMA! Kako je srpski centarfor odbio posljednju ‘naredbu’ iz Maksimira!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Strpljen spašen. K tome neumoran i snažan. Karijera mu je bila sve samo ne lagana i glatka, sad proživljava lijepe dane. U dresu Dinama ovaj srbijanski centarfor plijeni statistikom, u 670 minuta za Dinamo u zadnje dvije sezone i devet golova. U prosjeku mu trebaju 74 minute za gol. U redu, to je gola statistika, za statistiku kažu da je točan zbroj netočnih podataka. No, pogodak kojeg je dao za Dinamo u lijepo 3-1 pobijedi protiv bečkog Rapida zacijelo je najvrijedniji od dosadašnjih postignuća u zagrebačkom klubu.

Komnen Andrić!

Upravo je nevjerojatno koliko je ovaj mladić bio strpljiv u Dinamu, slali su ga na posudbe, bio je na klupi za rezerve više nego u svom dnevnom boravku, slušao je sve naputke ljudi koji vode klub dok nije rekao dosta. U jednom trenutku je odbio iznova ići na posudbu i odlučio čekati priliku. A nitko ga nije baš ozbiljno doživljavao.

Nije više htio na posudbe

Sam Andrić zna reći da je iz siromašne obitelji, da ga je školovao i poticao nogometnu karijeru njegov otac koji je kruh teško zarađivao u rudniku. Debitirao je u srpskoj Prvoj ligi u dresu Radničkog iz Kragujevca još 2013. godine. I kada se otisnuo u inozemstvo počele su njegove putešestvije. Obišao je Stari kontinent.

U srpnju 2016. godine, Andrić je potpisao za portugalski Belenenses. Tamo se nije uspio izboriti za prvi sastav, pa ga je klub odlučio poslati na posudbu u litvanski Žalgiris s opcijom kupnje pri isteku posudbe. U Žalgirisu nije zadovoljio jer je u devet nastupa uspio samo jednom postići pogodak.

Put ga je odveo do Hrvatske. Bila je to poprilična senzacija, nogometaš iz Srbije u hrvatskom klubu. No, Andrić je odmah osvojio Zaprešićane svojom marljivošću, pristojnošću i kvalitetom. Trener Intera je tada bio Samir Toplak, a najveći dobitnik njegovo nogometnog znanja upravo je bio mladi Andrić.

U dvije sezone s Interom dogurao je do statusa kapetana. Tako je postao prvi srpski nogometaš koji je bio kapetan u jednom hrvatskom klubu. U sezoni 2018/19. bio je najbolji strijelac hrvatske lige na polusezoni. To nije prošlo nezapaženo pa ga je u kolovozu 2018. doveo Dinamo.

„U Dinamo su me zvali i ranije. Došao sam na pregovore sa Zdravkom Mamićem u Maksimir. Predložio je da ostanem na posudbi u Interu. Okrenuo sam se i otišao, znao sam da vrijedim više”, priča Andrić.

U siječnju 2019. godine konačno je potpisao petogodišnji ugovor s Dinamom. Postao je prvi srpski nogometaš koji je zaigrao za Dinamu otkako je neovisne Hrvatske. No, igrao je malo, u teškoj i zahtjevnoj napadačkoj konkurenciju nije dobivao prigodu. Pa je slan na posudbe…

U listopadu 2020. godine poslan je na jednogodišnju posudbu u ruskog prvoligaša Ufa. Nakon osam mjeseci u Ufi iz ruskog kluba su javili Dinamu da neće kupiti Andrića od Dinama, posudba je prestala. Vratio se u Dinamo, zacijelo nisu znali što će s njime, još kada je ljetos doveden Duje Čop predmijevalo se da će Andrić opet negdje na posudbu.

Kako li je uspio samo odbiti sva nagovaranja iz Dinama da ga negdje pošalju? To zacijelo može samo čovjek uvjeren u svoje vrijednosti. Ponuda su pljuštale u Dinamu, svi su htjeli robusnog napadača, iz Poljske, Rusije, nekih drugih država. Andrić nije želio ni čuti za takve opcije. Jest, bio je na treninzima s prvom

postavom, ali igrao nije. Krznar ga nije doživljavao.

Slobodno možemo reći da su ga iz Dinama htjeli otjerati, a on se lokotom zaključao za vratnicu i progutao ključ. Vidjevši njegovu upornost valjda su ga u stožeru počeli doživljavati. Pa je dobivao neke prigode, opet na kapaljku, igrao je u derbiju protiv Osijeka jedva dvadesetak minuta, pa protiv Šibenika nešto više. Sve kao pričuva, do prve postave nije mogao…

Davao je neke golove u Kupu protiv niželigaša, premalo za status prvotimca. Čekao je i čekao. Više mu nitko nije ni spominjao posudbu. Valjda je ljudima u Dinamu bilo neugodno.

I onda je dao odlučujući gol Rijeci. Pa se kao malo nešto promijenilo. I sada kada je Krznar prije domaćeg dvoboja protiv Rapida bio bez napadačkih opcija morao je s Andrićem početi utakmicu. I dobro da nije imao opcija, jer najbolja opcija je ispao baš Andrić. Snažan kao boksač, visok u skoku, sjajno prativši proboje s krila dao je drugi pogodak kao pravi centarfor. Kao da je tim golom želio dokazati da sebe ne zamišlja kao aduta s klupe, nego se nameće kao prvi izbor.

No, sve role koje je imao u toj utakmici bile su napravljene besprijekorno. Opčinio je navijače. I najmanje što je zaslužio jest nova prilika. Kad se samo sjetimo da nije bio uopće prijavljen za osam utakmica u kvalifikacijskim pretkolima…