OD OVOGA ĆETE SE NAJEŽITI: Hrgović jasno odgovorio na prijetnje ‘hejtera’

Autor: J.V.H.

Najbolji i najuspješniji hrvatski teškaš Filip Hrgović nije čovjek od previše riječi primijetit će mnogi. Većina “hejtera”, da se poslužim jezikom milenijalaca u tome traži manu, dok se isto vrijeme dive Spartancima, žiteljima Sparte, grada države u antičkoj Grčkoj, ne znajući ili zaboravljajući da je geslo tih ekraniziranih ratnika upravo LACONICA BREVITAS! – lakonska (spartanska) kratkoća.

“Lakonski” je pridjev koji dolazi iz drevne Grčke a označavao je osobe koje potječu iz Sparte (Lakonije) koje su bile škrte na riječima. Pridjev se danas upotrebljava za opis jezgrovitog i kratkoga načina govora, npr. lakonski izraz ili lakonski kratko.

Legenda tvrdi da se Filip II. Makedonski (otac Aleksandra Velikog) približavajući sa svojom vojskom Sparti, dao Spartancima prenijeti sljedeću prijetnju:

“Ako pobijedim u ovom ratu, gorjet će vaše kuće, gradovi će vam biti u plamenu, vaše žene će biti udovice i zauvijek ćete biti roblje.”

Spartanci, koji su bili škrti na riječima, odgovorili su samo jednom riječju: “Ako”.

U istom stilu odgovorio je Filip Hrgović svojim “hejterima” koji ga prozivaju za kukavičluk. Očigledno svjestan da do njega nemaju čime dobaciti Filip je na svome Facebook profilu uz sliku napisao: ” Champions are afraid of loosing, everyone else is afraid of winning” – “Prvaci se boje poraza, svi ostali se boje pojede”.

Mentalitet prvaka? Apsolutno!