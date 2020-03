OD DEPRESIVNOG DEBELJKA DO NEZAUSTAVLJIVOG ŠARMERA: Fury je čudo od čovjeka

Autor: J.V.H.

Britanski boksač Tyson Fury (31) nije običan boksač, nije čak ni neobičan, jednostavno je drugačiji, Ali naših dana.

Irac je prije tjedan dana osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji nakon što je u Las Vegasu u MGM Grand Areni pred 17.000 gledatelja sada već bivšeg prvaka Amerikanca Deontayja Wildera (34).

No to nije prvi puta da se Fury ovjenčao naslovom svjetskog boksačkog prvaka. Pošlo mu je to za rukom protiv favoriziranog i po njegovim riječima “dosadnog” Vladimira Klička kojeg je nadboksao 2015. godine na njegovom terenu, kao što je to učinio i ovoga puta, u Amerikančevom dvorištu.

Nakon što je od Klička uzeo naslove po WBA, IBF, WBO i IBO verziji Fury je pao u depresiju, počeo je s konzumacijom droga zbog čega je i ostao bez titula. Vratio se u lipnju 2018. godine, pokazat će vrijeme, još jači!

Fury se poslije osvojene titule pohvalio dvogodišnjom fizičkom transformacijom, kojoj je kumovala njegova mentalna čvrstoća i volja za životom, ali o tome jednom drugom prigodo.

“Bio je ovo fenomenalan povratak u prošle dvije godine. Hvala vam na podršci”, napisao je uz fotografiju koja dobro pokazuje kako se njegovo tijelo mijenjalo.

Uz moto “Ako mogu ja možeš i ti” prvak je svima pokazao put. Dakle, što se čeka!