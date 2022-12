OCVALE PJEVAČICE I VODITELJI KAO MORALNA VERTIKALA! Natječu se tko će biti odvratniji, a zašto si se ti uopće i oglašavao, ostaje nejasno!

Ovo je već postala zarazna nesnošljivost prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Svatko tko se osjeća imali nebitan u ovome društvu smislio je plan kako doći do naslovnica, pa udariti i po brončanoj reprezentaciji, izborniku Zlatku Daliću, pojedinim igračima, a nisu bez pljuvačke na čelu ostali ni navijači.

Lako o tome što je razlog? Jer, razlog je tako jasan, prozaičan, nedvosmislen. Ono što kod hrvatskog čovjeka izazove strast, ponos i euforiju predstavlja se kao ne samo potencijalna već i stvarna opasnost za živote, poslove, popularnost onih koji preziru društvo u kojem živimo. I koji bi da se ime hrvatsko zatre, barem je to lako iščitati iz svih tih nastupa.

A nema tko se ne javlja. I gle čuda, svi uvijek u početnim rečenicama svojih izlaganja s istom rečenicom: „Ne razumijem se u nogomet, ali"…





Napadi sa svih strana

Kako prozirno i smiješno! Malo tko od nas se razumije i u nuklearnu medicinu, molekularnu biologiju i atomsku fiziku, a nitko ne drvi o tome. Reći ćete da je usporedba pretjerana.

No, sudeći prema istupima srditih prema uspjehu reprezentacije, oni zaista ljudima koji vole nogomet i koji su sretni da je reprezentacija zemlje u kojoj žive postigla veličanstven uspjeh imaju toliku averziju da misle kako imaju pravo vrijeđati i njihove osjećaje, ljubav i ponos. Pritom ih još predstavljaju kao neznalicama!

U ovoj zemlji, srećom, još nije na djelu državni udar. Ali, dogodio se pravi reprezentativni udar. Ocvale pjevačice, kompromitirani novinari, vlasnici medija, glumice bez uloga, voditelji koji se smatraju moralnom vertikalom – kao da se natječu tko će biti odvratniji, zlonamjerniji i neukusniji prema nogometašima i osjećajima koji su se u narodu stvorili zbog njihovih dosega.

I nitko od njih nije mogao prešutjeti svoj bijes. Zapanjujuće. Zapravo, i naša medijska scena je takva da želi živjeti od tih koji ne podnose ni himnu na državnom radiju točno u ponoć. Makar, u toj ekipi ima i inteligentnih ljudi, ali i onih drugih. Pa tako žena koja je predmet sprdnje i zbog svojih bračnih vratolomija, propasti karijere i kojekakvih zvjezdarija optuži nogometaša za ustaštvo a sat vremena nakon njene antologijske prodike izađe njena slika partijanja s pripadnicima HOS-a tijekom Domovinskog rata.

Voditelj na državnoj televiziji u pravom eseju odriče se Modrića kao svog ambasadora. I dobro je on to složio stilski, samo je jedan problem u cijeloj priči. Modrić nikad ne bi želio biti njegov ambasador. Zašto se on uopće oglašavao, to ostaje nejasno. Zar zaista ima ljudi koji o svemu moraju imati mišljenje. Apsolutno o svemu.

Nadalje, jedna novinarska se ismijava zajedništvu, tvrdeći da je zajedništvo nemoguće. „Što se Dalić ima pozivati na zajedništvo"? Pita se ona a sama daje odgovor. Da će biti protiv, uvijek i zauvijek.









Ali, cilj je postignut. Ostavite nas da se glođemo, da nam prisjedne veselje, da mrzimo jedne druge. Zašto bi nekome bilo dobro ako je meni loše? Pod tom egidom su i ispaljene plotunske salve prema reprezentaciji, atmosferi oko nje, izborniku. Toliko im je ta svjetska smotra u Kataru prisjela da su se svi primili pisanja. Bez jedne jedine lijepe riječi. Baš kao što su im i misli.

Ali, na to imaju pravo. Živimo u demokratskom društvu. Ni slučajno im se ne smiju zabraniti ovakvi istupe. Od čega bi živjeli? A i izgubili bi i demokraciju. Sve je kako treba biti. Jedni vole, drugi mrze!