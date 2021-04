OBRAT U ŠPANJOLSKOJ!: Najtraženiji igrač ipak ne želi u Barcelonu, nego u najvećeg rivala!

Autor: F.F

AS, španjolski list koji je blizak informacijama iz Real Madrida navodi kako najveći talent u svjetskom nogometu želi u Kraljevski klub. Veliki je to obrat s obzirom na to da su njegov agent i otac prije nekoliko dana bili u Barceloni.

Otac Erlinga Brauta Haalanda, bivši nogometaš Alf Inge o tome je obavijestio Josea Angela Sancheza, izvršnog direktora Reala. Jedini problemi u ostvarivanju transfera sada će biti Borussia Dortmund i naravno financijski zahtjevi svugdje prisutnog Mina Raiole, Haalandova agenta.

Real želi sve riješiti direktno s Borussijom

Real Madrid se ne želi nadmetati s Raiolom koji je poznat kao tvrdi pregovarač. Za Haalanda su zainteresirani Barcelona, Manchester City i Liverpool odnosno oni su jedini ozbiljni klubovi u koje bi Haaland mogao prijeći. Real zato želi sve direktno riješiti s Borussijom i njenim sportskim direktorom Michaelom Zorcom.

Engleski mediji po svome

Engleski mediji pak prenose druge informacije. Oni pišu kako Raiola uskoro dolazi u Englesku kako bi obavio razgovore s premierligašima koji su zainteresirani za usluge nezaustavljivog Norvežanina.

Nijemci vjeruju da bi za usluge Haalanda mogli dobiti od 150 do 170 milijuna eura, a Real bi volio smanjiti cifru kako bi mogli dovesti još pojačanja ovog ljeta. Kao još jedno veliko pojačanje Galacticosa spominje se i Kylian Mbappé.









Zamislite taj dvojac u napadu.