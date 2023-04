‘OBLIZUJEŠ SE KADA GLEDAŠ ŠTO RADE’! Legenda neviđeno nahvalila Modrića, a u noći slavlja i jedan problem

Luka Modrić sa svojim suigračima u dresu Real Madrida slavi novu pobjedu u Ligi prvaka. Chelsea je u četvrtfinalu pao pred Madriđanima s dvije Realove pobjede s 2:0, s rješenjem ogleda pobjedom u jučerašnjem uzvratu u Londonu, a nakon nastupa u kojem je imao punu minutažu na terenu, Modrić je zaslužio nova javna priznanja za igru u gostujućoj pobjedi.

Sve je počelo još i prije utakmice, kada je Rio Ferdinand, legendarni nekadašnji engleski obrambeni igrač, posebnim riječima pohvalio poteze Modrića i njegovog njemačkog suigrača Tonija Kroosa dok je trajalo zagrijavanje.

“Gledam Modrića i Kroosa dok se zagrijavaju, njihova dodavanja tjeraju me da si oblizujem usne. Dodavanja koja me izvode tjeraju me da si oblizujem usne, bila je reakcija bivšeg obrambenog asa Manchester Uniteda i engleske reprezentacije, danas nogometnog komentatora.

Rio Ferdinand: "I’m watching Modrić and Kroos warming up and the passes they are making is making me lick my lips." pic.twitter.com/mFZptDaCia

Modrić je u utakmicu ušao pomalo nesigurno, bila su dva rana pogrešna dodavanja koja Chelsea nije iskoristio nakon što je došao do lopte, no s vremenom je igra hrvatskog majstora rasla. U prvom poluvremenu imao je i opasni udarac u bliži kut s desne strane 16-erca, s obranom domaćeg golmana Kepe.

Tu situaciju je u novoj Modrićevoj predstavi u sredini terena istaknula španjolska Marca, spominjući da je hrvatski as pucao odlično, ali nije išlo protiv reakcije protivničkog golmana.

Španjolski AS također je istaknuo Modrićev značaj, pišući o tome da je hrvatski stručnjak zajedno sa stručnjakom Kroosom sudjelovao u stavljanju stvari pod kontrolu iz kuta gledanja madridske momčadi.

Za njih dvojicu nastavlja se borba, s Modrićevim devetim dolaskom do polufinala Lige prvaka u 11 sezona u Realu, a u slučaju Kroosa, radi se o njegovu sedmom polufinalu u devet sezona otkako je u dresu madridskog klupskog velikana. I jedan i drugi nastavljaju potjeru za šestim naslovom prvaka Europe otkako su u Realu.

• Luka Modrić has reached the #UCL semifinals in 9 out of 11 seasons as a Real Madrid player.

• Toni Kroos has reached the #UCL semifinals in 7 out of 9 seasons as a Real Madrid player.









Both players are aiming to win their SIXTH Champions League trophy. 🤯🇭🇷🇩🇪 pic.twitter.com/nyUhTdXrhY

— Madrid Zone (@theMadridZone) April 18, 2023