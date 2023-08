Objavljenja fotografija navijača koji je stradao u sukobu Boysa i Grka: ‘Odnijeli su ga krvavog’

Navijači zagrebačkog Dinama unatoč zabrani doputovali su u Grčku i izazvali kaos u kojem je za sada potvrđena smrt jednog navijača AEK-a. Kako je naknadno objavljeno riječ je o 29-godišnjaku Michalisu Katsourisu. Svjedoci su za grčke portale ispričali da su ga “odnijeli krvavog”.

Unatoč nadljudskim naporima liječnika skončao je od ozljeda nožem. Kako doznaju grčki mediji, 29-godišnjak je zadobio nekoliko uboda.

Tamošnji portal “NewsIT” otkrio je detalje ovog ubojstva.

RiP Michalis. Hope it is a warning to all what this toxic masculinity leads to. #aekfc #aekfans https://t.co/GQwvQBCcXf

— Gyenong-Bok (@Exilems14) August 8, 2023