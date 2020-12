OBJAVLJENI FINALISTI ZA FIFINOG IGRAČA GODINE! Ima veliku šansu ponoviti Modrićev uspjeh

Fifa je objavila finaliste za najboljeg nogometaša 2020. godine, a među njima našli su se Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski.

Svjetska krovna nogometna federacija 17. prosinca objavit će pobjednika, a napadač Bayerna glavni je favorit za osvajanje nakon što je ove godine s Bavarcima osvojio sve što je mogao, a najvažnije od svega Ligu prvaka.

Poljski napadač pobjedom bi mogao isprati gorak okus nakon što je ove godine otkazana dodjela Zlatne lopte za čije osvajanje je bio glavni favorit.

Lewandowski bi se pobjedom pridružio Messiju i Ronaldu, koji su osvajali nagradu, ali i Luki Modriću koji je slavio 2018. godine.

U izboru za najboljeg golmana Alisson, Oblak i Neuer, za trenera su nominirani Klopp, Flick i Bielsa.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men’s Player 2020 🏆

🇵🇹 @Cristiano

🇵🇱 @lewy_official

🇦🇷 Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4

— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020