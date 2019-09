OBJAVLJENA LISTA IGRAČA ZA FIFA-inu MOMČAD GODINE: Dva Hrvata nominirana

FIFA i FIFPro objavili su listu od 55 kandidata koji konkuriraju za najbolju momčad svijeta 2019. godine. O najboljih 11 igrača svijeta odlučivat će tisuće profesionalnih igrača diljem svijeta. Svatko od njih izabrat će jednog golmana, četiri obrambena, tri vezna igrača i jednog napadača.

The shortlist for the men’s FIFPro #WorldXI is here 🌎 pic.twitter.com/tm0lPmbkAb

— B/R Football (@brfootball) 5. rujna 2019.