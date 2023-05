OBJASNIO JE KAKO JE HAJDUK POGRIJEŠIO S MODRIĆEM! Ma nije istina da su na Poljudu rekli da je ‘malen’, nije bilo novca za dvije stipendije…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dražen Mužinić je poznatiji pod nadimkom “Frfa”. Dovoljno je reći Frfa pa da znate kako je riječ o najsimpatičnijem nogometašu Hajdukove zlatne generacije. Ono što je u slavnoj momčadi “bijelih pedesetih godina uz Bearu, dvije riječi “Hajdučko srce”. Po uzoru na njegovu borbenost Torcida je ustanovila trofej nazvan “Hajdučko srce”.

Nepoderiv, neuništiv, borac bez mane i straha, za njega nije bilo izgubljene lopte.

Rođen je u Splitu 25. siječnja 1953. godine. Igrao je u obrani i veznom redu i bio jugoslavenski nogometni reprezentativac. S nogometom je počeo u pionirima Hajduka 1967. godine. Od 1970. do 1980. odigrao je za seniorsku momčadHajduka 508 utakmica i postigao 28 golova, s bijelima je osvojio četiri prvenstva i pet kupova. U šampionskim postavama nastupao je u sezonama 1970./71., 1973./74., 1974./75. i 1978./79., a sudjelovao je u osvajanju kupa Jugoslavije 1972., 1973. i 1974. godine, te u sezonama 1975./76. i 1976./77.





Igrao i za Jugoslaviju

Proglašen je najboljim nogometašem Jugoslavije 1976. godine u anketi više listova, kao i u anketi Večernjeg lista 1977. godine. Mužinić ističe da mu je najdraži trofej u bijelom dresu osvajanje titule prvaka Jugoslavije u sezoni 1978./79.

Za reprezentaciju Jugoslavije Dražen Mužinić odigrao je 32 utakmice i postigao 1 zgoditak. Debitirao je za A reprezentaciju bivše države u Zenici u prijateljskoj utakmici protiv SSSR-a 17. travnja 1974. (0:1), a od državne se momčadi oprostio 10. listopada 1979. godine u kvalifikacijama za prvenstvo Europe protiv Španjolske u Valenciji (1:0).

Sudionik je Svjetskog nogometnog prvenstva u SR Njemačkoj 1974. godine i one velike utakmice jugoslavenske reprezentacije na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Brazila (0:0), kada je besprijekorno ukrotio Paula Cesara Limu.

Također je sudjelovao i u završnici Europskog prvenstva 1976. godine u Zagrebu i Beogradu.

Iz Hajduka je 1980. otišao u engleski Norwich City, gdje ostaje do 1982. godine. Menedžer Norwich Cityja John Bond ga je doveo u svoj klub 1980. godine za 300.000 funta, najviše što je taj klub ikada dao za jednog igrača.

Njegove igre u Norwichu se nisu pokazale dobrima. Nikako nije ulazio u formu, a također nije govorio engleski, što je na trenutke komunikaciju s njim činilo nemogućom. U jednom susretu, Bond je morao angažirati osobu sa sveučilišta Istočne Anglije – za prosljeđivati naputke Mužiniću s crte igrališta.









Mužinić je 23 puta nastupio za Norwich, 17 puta u početnoj postavi i šest puta kao zamjena. Nije postigao ni jedan pogodak. Prvi put je zaigrao za klub 13. rujna 1980., a njegov zadnji nastup za Norwich je bio 28. prosinca 1982. godine. Menedžer, Ken Brown, otkazao je ugovor s njime koncem sezone 1981/82.

Bond je priznao da nije vidio Mužinića kako igra, te da ga je doveo temeljem njegove reputacije. Nato je tadašnji Norwichev igrač Justin Fashanu rekao „Mislim da nismo doveli Mužinića, mislim da su nam poslali njegovoga mljekara.”









Međutim, dani u bijelom dresu pod legendarnom murvom u Splitu nikada se ne zaboravljaju. Uvijek se pridržavao nogometnog pravila koje je isticao i Ivo Bego, a to je:

„Možeš izgubit utakmicu, ali ne smiješ razočarat publiku. To znači da na svakoj utakmici moraš sto posto dati sebe, moraš se muški borit za svaku loptu, izgarat, bacat se, uklizavat, bodrit suigrače.”

Od svih trenera koji su ga trenirali najvećim smatra Tomislava Ivića koji je, po njegovim riječima, doslovce vizionar nogometne lopte. Također, Mužinić proglašava Tita Kirigina i Jeru Burazina najvećim predsjednikom i potpredsjednikom Hajduka u povijesti. Voli istaknuti i najboljeg Hajdukova nogometaša njegove generacije Juricu Jerkovića, kojeg naziva genijalcem “baluna”.

Od 1997. Dražen Mužinić bio je jedno vrijeme profesionalno u svom Hajduku kao opservator u školi nogometa. O svom poslu je govorio: “Hajduk ima razgranatu mrežu svojih skauta. Mnogi nam signaliziraju, a onda ja idem u patrolu. Danas je nemoguće zamisliti Hajduk bez igrača iz okolnih sredina. Treba puno truda za pronaći darovitog igrača, a mi u našem klubu s mnogo pažnje prilazimo tom poslu. Uspješnost opserviranja može se analizirati tek nakon nekoliko godina jer se ovdje ne radi o gotovim igračima, već darovitim mladićima koji su daleko od prve momčadi.”

Ako bar dio onih koji dolaze ima hajdučko srce i ljubav prema bijelom dresu kakvu je imao Dražen Mužinić, imali bi ogromne predispozicije u startu. Međutim, rijetki su oni koji su ginuli i koji će ginuti za bijeli dres kako je to činio legendarni Dražen Mužinić, popularni Frfa.

Dok je bio skaut Hajduka imao je uvid u sve igrače s područja Dalmacije. Jednom je zgodno objasnio zašto Modrić nije osvanuo u Hajduku:

„Srnu smo gledali na utakmici selekcije Dalmacije koju je vodio Ivan Gudelj. Kad sam ga vidio, isti trenutak sam promislio da će to biti pravi igrač. Vidjelo se to po svemu. Jelavić je isto došao kroz selekcije, vidio sam da ima skok, nevjerojatan osjećaj, da je prava leteća tvrđava. Šteta što nije imao sreće s ozljedama. Ivicu Olića silno sam želio dovesti, nije stigao, jer je trebalo platiti tadašnje dvije tisuće maraka. Schildenfelda sam pozvao da s Hajdukom ide na Kvarnersku rivijeru, u toj momčadi bili su on i Rukavina. Modrića neću ni spominjati, zna se da je bio ovdje i nije istina da je rečeno da je malen. Nije bilo novca za dvije stipendije, ostavili smo Grgurovića koji je tada bio zanimljiviji i bio je lijeva noga, a Modriću je rečeno da ćemo ga uzeti za šest mjeseci, ali ga je u međuvremenu Bašić odveo u Dinamo. To je jedina istina„.