O OVOM KLINCU (15) PRIČA CIJELI SVIJET! Senzacionalno zaigrao za Barcelonu i ispisao povijest, a umalo i zabio!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Uvijek se veselimo talentima, nekim novim klincima, a jedan od onih koji je “ukrao svjetla reflektora” je i čudo iz Barcelone!

Naime, s 15 godina i 290 dana, Lamine Yamal postao je najmlađi igrač u povijesti Barcelone koji je igrao u španjolskoj ligi i to u subotnjoj pobjedi katalonskog kluba od 4:0 protiv Betisa u 32. kolu La Lige.

Dakle, u subotu je Lamine Yamal ušao u igru ​​u 83. minuti umjesto 18-godišnjeg Gavija i umalo zabio u 86. minuti.





Veliki talent

“Bio je jako dobar. Rekao sam mu da proba nešto i on je to napravio. S 15 je već poseban igrač, zna zabijati, dodavati, pokazao je karakter. I kad ga vidite na treningu, shvaćate koliko on može biti važan”, izjavio je trener Barcelone Xavi nakon utakmice.

Upitan na konferenciji za novinare o sličnostima ovog igrača s Lionelom Messijem ili Ansuom Fatijem, Xavi je odgovorio potvrdno: “Da, on je sličan igrač. Ima taj urođeni talent u zadnjem dijelu terena. Ne bi se reklo da ima petnaest godina, zreliji je od svojih godina. Igrao je samo deset minuta, ali bio je dobar. Može ostaviti traga u ovoj momčadi”, uvjeren je katalonski stručnjak.

Španjolski mladi reprezentativac koji trenira u Barci od svog debija, postao je drugi najmlađi igrač koji je igrao u službenoj utakmici za prvu momčad katalonskog kluba.

Prvi najmlađi igrač bio je Albert Almasque, koji je zaigrao na utakmici Coupe Macaya 13. studenog 1902. s 13 godina i 340 dana.

Yamal je peti najmlađi igrač u povijesti La Lige koji je ušao u igru, a najmlađi je bivši potencijalni igrač Mallorce Luka Romero, koji je počeo protiv Real Madrida s 15 godina i 219 dana 2020. godine.