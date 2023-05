NOŽEM IŠAO NA ROĐAKA, A SAD PAO S TONOM KOKAINA!? Novi skandal bivšeg reprezentativca, teška robija mu prijeti

Neki sportaši ne mogu se kloniti nevolja, pa i vrlo ozbiljnih, a u jednoj situaciji zbog koje se o njemu ovih dana piše, to s ozbiljnim optužbama na njegov račun vrijedi za Quincyja Promesa, 31-godišnjeg nekadašnjeg reprezentativca Nizozemske, koji je u klupskim vodama trenutno član Spartaka iz Moskve.

Promes se i dalje bavi nogometom, no kako govore optužbe protiv njega, u slobodno vrijeme bavi se i drugim stvarima. Obuhvaćen je optužnicom za sudjelovanje u krijumčarenju tone kokaina, točnije, sveukupno 1340 kilograma, u čemu mu je suradnik bio 31-godišnji muškarac u slučaju koji potječe iz siječnja 2020.

Dvojac je optužen da je u dva navrata krijumčario golemu količinu kokaina preko belgijske luke Antwerpen. Promes je zbog sudjelovanja u ovom nedjelu pod optužbom za trgovanje drogom, u slučaju kojim se bavi tužiteljstvo u Haagu.

Za nekadašnjeg nizozemskog reprezentativca, koji je u razdoblju od 2014. do preklani imao 50 nastupa u dresu svoje nacionalne momčadi, ovo nije prvi ovakav slučaj zbog kojeg organi reda znaju za njega. U ovom situaciji, radi se o krijumčarenju droge čija je vrijednost 75 milijuna eura, a ranije, u fokusu je bio zbog opasnosti za jednog svojeg rođaka dok je bio s nožem u rukama.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Former Netherlands winger Quincy Promes is prosecuted for importing more than 1300 kilos of cocaine, with a value of €75M.

(Source: @NOS) pic.twitter.com/s1EmKhnrVb

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 30, 2023