NOVO PRIZNANJE: Dva Dinamova junaka ušla u ugledno društvo

Poslije završetka Europske lige u kojoj je Dinamo stigao do četvrtfinala i ispao je od kasnijeg pobjednika Villarreala, sjajni nastupi zagrebačkih Plavih u Europi donijeli su novo priznanje.

UEFA je objavila da je njezina stručna skupina donijela odluku o najboljoj ovosezonskoj momčadi u Europskoj ligi. U krugu 23 odabranih su i dva Dinamova aduta, golman Dominik Livaković i Mislav Oršić.

🎆 UEL Squad of the Season 2020/21 🎆

UEFA’s Technical Observers have selected their 23-man all-star squad from this season’s Europa League 🙌#UEL pic.twitter.com/rKbi7diKaT

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2021