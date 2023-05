NOVI VELIKI KLUB IDE PO KOVAČIĆA, SPREMA SE TRANSFER ‘BOMBA’?! Zagrijali se Vatrenog, evo tko je još stao u red

U dolazećem ljetnom prijelaznom roku, Mateo Kovačić odvagnut će opcije za nastavak karijere, a u velikoj neizvjesnosti koja traje u rastrošnom Chelseaju, sve češće se spominje da bi novi korak na svojem nogometnom putu mogao imati negdje drugdje.

Chelsea je u situaciji u kojoj je već pobjegao nastup u jednom od europskih natjecanja u dolazećoj sezoni, što bi Kovačića usmjerilo u drugačijem pravcu.

Među opcijama koje se spominju, nova se odnosi na interes koji za Kovačića iskazuje PSG uoči sezone u kojoj je izgledno da Parižani više neće imati Lionela Messija. Rastanak se bliži, a u potrazi za pojačanjima, talijanski novinar Rudy Galetti donio je informaciju da se pariški klub u sredini terena želi osnažiti dovođenjem hrvatskog reprezentativca.

Ipak, PSG nije jedini. Galetti piše i o drugim zainteresiranim klubovima, među kojima su u Engleskoj Manchester City i Newcastle, u igri su i klubovi u Italiji, a Kovačića cijeni i Bayern.

“Bivši igrač Real Madrida vrlo izgledno odlazi iz Chelseaja ovog ljeta”, opisao je talijanski novinar kako stoje stvari.

🚨👀 With the aim to strengthen the midfield, #PSG are also monitoring Mateo #Kovacic.

‼️ The 🇭🇷 is also followed by some 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (#ManCity and #Newcastle) and 🇮🇹 clubs and appreciated by #Bayern.

📈 The former #RealMadrid player is very likely to leave #Chelsea in the summer. 🐓⚽️ pic.twitter.com/gNglGDbNvp

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 4, 2023