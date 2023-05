NOVI UDARAC ZA NADALA, NIŠTA OD ROLAND GARROSA?! Čeka se obraćanje, navijači zabrinuti zbog još nečeg

Dok se čeka početak Roland Garrosa, s prvim mečevima glavnog turnira za 11 dana, Rafael Nadal objavit će odluku da ove godine u Parizu neće igrati, tvrde španjolski mediji. Čeka se i obraćanje španjolskog teniskog asa o propuštanju turnira na kojem je slavio 14 od svoja 22 naslova u karijeri na Grand Slam turnirima.

Nadal je na zemlji Roland Garrosa redovit od 2005. godine, kada je slavio prvi naslov, a po informacijama iz Španjolske, sada je blizu objave odluke o odustajanju zbog nove u nizu svojih ozljeda.

Navijači velikog Španjolca zabrinuti su zbog ove vijesti, ali i zbog njegova generalnog stanja zbog kojeg Nadal ne igra još od siječnja, kada je bio u akciji na Australian Openu. U Melbourneu nije išlo po njegovim željama. Tada je izgubio već u drugom kolu, a u međuvremenu traje izbivanje s terena koje će se, po svemu sudeći, i produžiti.

BREAKING 🚨

As per @Relevo, Rafael Nadal WON'T play this year's Roland Garros. pic.twitter.com/BZytCMJF7K

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) May 17, 2023