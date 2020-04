NOVI TRENER DINAMA POBJEĐIVAO JE NAJBOLJE: I ove sezone je s modrima u četvrtfinalu Lige prvaka

Autor: Dnevno

Igor Jovićević u stručne, postigračke vode zagazio je prije 10 godina, kad je u Karpatima iz Lviva postao sportski direktor. Radio je tamo i kao trener U-19 i U-21 momčadi, ali prije svega se iskazao kao sportski direktor.

U toj eri njegov je klub igrao i skupinu Europske lige, izbacivši u play-offu Galatasaray, dok su u grupi suparnici bili PSG, Sevilla i Borussia Dortmund, osvojili su jedan bod, protiv Parižana. Jovićević je kao sportski direktor napravio odličan posao kad je u klub doveo Španjolca Lucasa Pereza iz druge momčadi Raya Vallecana u trećoj španjolskoj ligi.

U Karpatima je on postao važan igrač, vrlo brzo je otišao u PAOK za 800 tisuća eura, kasnije i u Deportivo otkud je za 20 milijuna eura došao u Arsenal. Nakon što je trener Sevidov dobio otkaz, klupski čelnici predložili su Jovićeviću da sjedne na klupu iako on to nije planirao. No, pristao je, u tom trenutku postao je trener i počeo se razvijati kao trener. Na klupi Karpata bio je 46 utakmica, upisao je 12 pobjeda, 12 remija i 22 poraza, a zadnja mu je utakmica bio poraz od Šahtara (3:0) u prosincu 2015.