Novi trener Dinama otkrio dramu: ‘Kupao sam se u moru, a onda je stigao poziv koji se ne odbija’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Sergej Jakirović i njegov dolazak u Dinamo bila je ‘bomba’ koja je uzdrmala možda najviše Kvarner, jer Rijeka je neočekivano ostala bez trenera uoči utakmice sezone. No, pozivi s Maksimira se ne odbijaju…

Dakle, imat će premijeru već u četvrtak kada na Maksimiru u prvoj utakmici play-offa Europa lige gostuje Sparta iz Praga.

Naime, predsjednik Rijeke Damir Mišković šokiran je iznenadnim Jakirovićevim odlaskom s obzirom na to da je također u četvrtak trebao voditi momčad u Francuskoj protiv Lillea u play-offu Konferencijske lige.





Kupao se u moru, pa završio na Maksimiru

Novi trener dao je intervju za Dinamo Plus.

“Iznenađen sam, pomalo šokiran, jer sam se u 14 sati kupao u moru, a u 15 sati je sve bilo gotovo. Dogodilo se filmskom brzinom. Nogomet je danas takav. Jednostavno, ponuda i potražnja. Ovo je prilika koja se ne događa često. Svojim radom i rezultatima zaslužio sam ovu priliku. Nadam se da ću nastaviti raditi kao i dosad i da ćemo igrati napadački, otvoren nogomet kako bismo uveselili navijače Dinama.

Gledao je AEK…

“Treba ići dalje, podići se, nema vremena za tugovanje. Treba izvući pouke i naporno raditi kako bismo se u četvrtak dobro predstavili i kako bismo pobijedili Spartu. Moramo pokazati gard i da je sve to iza nas.”

Kako mu Dinamo izgleda na početku sezone…

"Meni Dinamo uvijek dobro izgleda. Nisam sa svojim klubovima bio uspješan protiv Dinama. Uvijek mi je nešto nedostajalo. To su najbolji igrači u Hrvatskoj koji žele pobjeđivati. Klub je narastao zadnjih godina, najbolji je po svemu. Svi koji smo u nogometu težimo doći ovdje, bez lažne skromnosti. Ovo mi je trenutno vrhunac posla. Ambiciozan sam, želim nešto napraviti i to prenijeti na svoju ekipu. U svakom klubu sam to uspio. Svaki dan moraš dati sve od sebe kako bi dobro igrao i osigurao si egzistenciju. Bez momčadi si nitko i ništa."









Sparta Prag i onda prvenstvo…

“Prioritet je prva sljedeća utakmica. Ako možemo ući u Europa lige, treba sve napraviti da to uspijemo. Konferencijska liga je osigurana. Prvenstvo je jako važno, da se ne lažemo. Bez dobrih nastupa i osvajanja HNL-a nema Lige prvaka ni ničega. Imamo određeni zaostatak i odgođene utakmice. Moramo biti pametni, moramo se fokusirati na prvu sljedeću.”

Tko će biti dio Vašeg stožera?









“Prvi asistent Marko Salatović, kondicijski trener Marin Ivančić, analitičar Anđelo Roguljić i trener vratara Gojko Mrčela.”

Trenirali ste Špikića, Sučića, Marina…

“Poznajem puno igrača, znamo se s terena. Hrvatska nije velika, znaju se svi igrači. Dino Perić je igrao sa mnom u Sesvetama, kada je bio na posudbi. Ja sam tada završavao karijeru. Petra Sučića smo promovirali u Zrinjskom, Antonio Marin nam je pomogao u Rijeci. Oni su dokazani pobjednici, moramo se što prije vratiti na taj put.”

Što biste izdvojili kao svoju glavnu trenersku odliku…

“Otvoren sam, direktan, jednostavan. Imam veliku energiju, želim svoj mentalitet prebaciti na ekipu. Igrao sam nogomet, dosta me puta izvaralo u karijeri. Znam u svakom trenutku kako se igrači osjećaju. Otvoren sam za sve. Želim maksimalan učinak, igračima ću dati sve izvan terena. Karijera nije duga, igrač mora biti zdrav. Radimo sve da igrači vide svoj napredak. Dosad smo to uspijevali.”

Kakav Dinamo navijači mogu očekivati?

“Agresivan, brz i okomit. Želimo imati posjed, završavati akcije udarcima, raditi pritisak… Sve što prati moderan nogomet. Ova ekipa je to pokazivala prije, nema razloga da ne pokaže ponovno.”