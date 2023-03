NOVI TRENER BAYERNA PO VATRENOG! Dobro se znaju i on mu je prva želja

Bavarski Hollywood ponovno ne razočarava, nakon epopeje s Neuerom i Topalovićem, za koju se još ne zna kako će se odigrati za bivšu jedinicu Bayerna, do otkaza Naglesmannu, koji je i otjerao prvo spomenuti dvojac.

Svačega je tu bilo, od krtica u svlačionici, do afera s novinarkama, da bi na kraju iz cijelog kupusa kao pobjednik izašao Thomas Tuchel, koji je preuzeo Bayern u jednoj delikatnoj situaciji.

Njemački stručnjak ispred sebe ima derbi Bundeslige protiv Borussije Dortmund 1. travnja, a nakon toga izlaze pred Guardiolov City u Ligi prvaka.

🚨Bayern Munich manager Thomas Tuchel wants to reunite with Chelsea aces Christian Pulisic, Edouard Mendy and Mateo Kovacic.🔴 #FCBayern 🔵 #CFC pic.twitter.com/l6bWeeGk3O

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 26, 2023