NOVI TEŠKI DANI ZA ORŠIĆA! Ništa se ne mijenja, a stigla i neočekivana vijest

Otkako je došao iz Dinama, Mislav Oršić ne živi lake dane u Southamptonu. Nije bio u ozbiljnim planovima Nathana Jonesa, a nakon što je Jones dobio otkaz, sve je ostalo isto i nakon što je dotadašnjeg šefa struke naslijedio Španjolac Ruben Selles.

Na ulasku u završni dio sezone u borbi za ostanak u Premiershipu, Oršiću se ne smiješi promjena njegovog statusa s obzirom na to da je Selles danas potvrđen za trenera do ljeta, do kraja teške borbe koja traje. S time, Southampton je riješio važno pitanje, a 30-godišnji Vatreni morat će se probati nekako nametnuti i doći do svojeg mjesta u momčadi.

U istoj situaciji je i drugi Hrvat u klubu koji je trenutno na dnu Premiershipa. Duje Ćaleta-Car također je pao u drugi plan kod Nathana Jonesa, a kao i u slučaju Oršića, nije bilo promjene ni za 26-godišnjeg hrvatskog stopera nakon što je dužnost glavnog trenera preuzeo 39-godišnji Španjolac.

Ruben Selles u prvom planu ima druge igrače, a barem s Oršićem, to se neće promijeniti u dolazećoj utakmici Southamptona, sutra u Leedsu u 25. kolu Premiershipa.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI

