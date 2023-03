NOVI ŠOK ZA ŠIMUNIĆEVU MOMČAD! Plasman na Euro opasno visi, drugi slavni Vatreni puno veseliji

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Najjača hrvatska reprezentacija večeras počinje svoju borbu za odlazak na Europsko prvenstvo koje će dogodine ugostiti Njemačka, a prije utakmice na Poljudu, u akciji su bile dvije selekcije u mlađim dobnim kategorijama, s dobrim i lošim vijestima koje su od njih došle.

Lošije vijesti vezuju se uz U19 reprezentaciju koju vodi Josip Šimunić. Poslije poraza od Češke ranije ovog tjedna, mladi hrvatski nogometaši su u drugoj utakmici kvalifikacijskog turnira elitnog kola u Portugalu došli samo do boda s 1:1 protiv Švedske, što je pod veliki upitnik dovelo plasman na EP tog uzrasta.

U borbi za Euro traži se prvo mjesto u skupini u kojoj Hrvatska nakon dva nastupa u Portugalu ima samo bod. U posljednjem kolu protivnici će biti domaći Portugalci, a ta utakmica na rasporedu je u utorak.





Ispustili rano vodstvo

Hrvatski reprezentativci uzrasta do 19 godina imali su rano vodstvo protiv Šveđana. U četvrtoj minuti zabio je Mate Antunović, jedan od Hajdukovih junaka u dolasku do polufinala Lige prvaka mladih, no Šveđani su se uspjeli vratiti već do kraja prvog poluvremena. Za završnih 1:1 je u 31. minuti zabio Williot Swedberg.

Šimunićeva momčad nije u ugodnoj poziciji u skupini u kojoj su u borbi za vrh u prednosti Portugalci i Česi, s po tri boda nakon prvog kola ove kvalifikacijske grupe.

Pobjeda U17 reprezentacije

Uspješniji dan imala je reprezentacija koju s klupe vodi Robert Jarni, još jedan nekadašnji slavni Vatreni. Jarni je kao izbornik selekcije uzrasta do 17 godina slavio pobjedu s 1:0 protiv Belgije u drugom kolu skupine elitnih kvalifikacija za EP tog uzrasta.

Hrvatska, tako, ima četiri boda nakon dva kola, poslije remija bez golova protiv domaćih Norvežana na turniru koji se održava u Fredrikstadu. Do kraja je ostala još jedna utakmica koju će Jarnijevi izabranici u utorak igrati protiv Slovenije.

Hrvatski U17 reprezentativci su do uspjeha protiv Belgije došli dok je utakmica već bila pred završetkom, u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Odluka je pala iz 11-erca koji je zabio mladi dinamovac Antonio Kujundžić.

Plasman na Euro uzrasta do 17 godina osiguravaju pobjednici kvalifikacijskih skupina, ali i sedam najboljih drugoplasiranih reprezentacija po grupama.