NOVI ŠOK ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Sa Srpska Opena izbacio ga sunarodnjak

Novi šok zadesio je Novaka Đokovića i to od igrača od kojeg se vjerojatno najmanje nadao Dušana Lajovića, koji ga je s 2:0 u setovima izbacio sa Srpska Opena koji se igra u Banja Luci.

Dušan Lajović je sa 6:4, 7:6(6) prošao u polufinale gdje će mu suparnik biti bolji iz dvoboja između Kecmanovića i Lehečke, dok Đoković mora drastično podići formu prije Mastersa u Rimu.

Đoković je prije tie-breaka u drugom setu zvao medicinski time-out,a koliko je Nole nervozan dokazuje i da je utišavao gledatelje koji su ga očito smetali.

The World No. 1 is upset by countryman Dusan Lajovic 👀 pic.twitter.com/rc6Fj6RArd

