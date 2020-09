NOVI ŠOK ZA ATLETICO MADRID: Još dvojica igrača zaražena koronavirusom!

Novi slučajevi zaraze koronavirusom među nogometašima u Španjolskoj.

Naime Diego Costa i Santiago Arias, igrači španjolskog Atletico Madrida, imaju koronavirus. Treći je to slučaj zaraze COVID-om 19 u ovom klubu.

Atletico Madrid je izvijestio kako se njih dvojica nisu pojavili na početku priprema trenera Diega Simeonea budući da su testove obavili u osobnom aranžmanu te dobili pozitivne rezultate.

Costa i Arias se trenutno nalaze u izolaciji te čekaju rezultate naknadnih testova. Prije mjesec dana pozitivan na Covid-19 bio je i naš Šime Vrsaljko.

Our first team players underwent the pre-season tests on Thursday, except for those who are currently on international duty and Diego Costa and Arias, who tested positive during their holidays and are currently isolating.

➡ https://t.co/Pv2TrN9wH2

— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 3, 2020